[OPINIÓN] Logra un producto exitoso a través del fracaso.

Por Sebastián Valencia, Gerente de área Business Design de Transforme.

Esta semana leí una frase ligada a cómo administras tu tiempo en periodos de alta exigencia, decía más menos así “si quieres tener éxito, elige tus fracasos con anticipación” y por más que aludía a otra situación, no pude evitar vincularla al diseño y desarrollo de productos y servicios pues en esta área es algo muy recurrente… ¿Podríamos aplicar esto? ¿Podríamos planear cómo fracasar antes pero asegurando un futuro mejor?

Y si, podríamos hacerlo, variando un poco la frase que sería del tipo “Invalida cuanto antes las ideas que probablemente fracasen y así acércate al éxito”, ¿Por qué esta variación? Pues porque usualmente cuando se desarrollan nuevas propuestas de productos y servicios existen altas expectativas del impacto que van a tener y los beneficios que podrán generar, para sus desarrolladores y también para los usuarios… pero llegado ese momento crítico, en su mayoría, estas nuevas ideas fallan, y lo mismo sucede con otros intentos posteriores, ¿Por qué sucede esto si fueron ideados y construidos en forma impecable y por excelentes equipos? ¿En qué fallaron?

La verdad es que siempre estuvieron en desventaja, al menos el 80% de estas nuevas propuestas fracasan, es la opción más recurrente y, lastimosamente, el éxito es la excepción. ¿A qué se debe esto? Principalmente, como señala Alberto Savoia, ex director de Google y profesor de Stanford, el fallo es por 3 grandes razones: el lanzamiento (no logran llegar con su propuesta a su público objetivo, en tiempo y forma), operaciones (su solución no logra realizar lo que promete, o lo hace de mala forma) y la premisa (lo que ellos consideraban urgente de solucionar, realmente no lo era para el usuario).

¿Qué consecuencias generan estas experiencias de fracaso? Efectos de diversa índole y que pueden incluir por ejemplo el desembolso de montos elevados de dinero que podrían haberse evitado, vivencias complejas para los equipos, desconfianza en resultados o actividades posteriores, revisión de presupuestos, experiencias insatisfactorias para los clientes, por decir algunas.

Y entonces, ¿Podríamos evitar esto? ¿Podemos realmente asegurar previamente el éxito de un producto? La verdad es que no, pues el éxito depende de muchos factores que se escapan de los propios involucrados e incluso basta que una sola cosa falle para que aparezca el fracaso, pero lo que si se puede hacer es aumentar la probabilidad de no fracasar, y para que esto ocurra los enfoques iterativos para el desarrollo de proyecto, con foco en la prueba y el error, así como el uso de distintas metodologías de innovación y diseño que cobran especial relevancia.

En Transforme abordamos proyectos de innovación, que tienen harta incertidumbre y por lo mismo, alta probabilidad de éxito, pero nos interesa ejecutarlos buscando aumentar nuestras posibilidades, por eso, en el área de Business Design profundizamos en entender a nuestros usuarios, entorno y tendencias y desde este conocimiento generamos distintas ideas que probamos, con diversos experimentos para ver su funcionamiento, ¿Qué logramos con esto? Acercarte más al éxito que lo que estabas antes.