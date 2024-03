[Opinión] María Luisa Godoy brilló, Francisco Saavedra no tanto.

Foto: Agencia Uno

Por Maritxu Garrote Goñi, Diseñadora de Alta Costura (Atelier Marí Garró).

En la cuarta jornada de Viña 2024, el 28 de febrero, el vestido de María Luisa Godoy me encantó. Realmente es para un festival, porque en otra ocasión es muy difícil llevar un vestido como ese. Es la ocasión. Realmente espectacular. Un dorado con escote corazón, ajustado y la falda amplia… se nota que con muchos cristales, con aplicaciones de pedrería. La falda está muy bien trabajada. Es algo que desde lejos llama la atención. El cuello que tiene en “V” un detallito, muy bonito. Hasta me recuerda y me asemeja a la gaviota. Le queda muy bien, porque además le alarga la figura. El peinado, tomado detrás de las orejas para darle protagonismo al escote, le queda muy bien. La piel está más trabajada, un poquito más tostada, así es que aunque sea dorado, no se ve tan pareja la piel con el vestido. Muy bonito.

Pancho Saavedra innovó, no con color, sino que con diseño. Con el corte de su chaqueta, que es un corte asimétrico, cruzado, que se llama doble cruce, pero que tiene un solo botón. Es doble cruce porque cruza más que una chaqueta normal. Y el prendedor bonito.

Con Francisco, aparte de haber innovado en diseño, yo habría escogido otra tela para esa chaqueta. Una tela que estuviera a la par o a la altura del vestido que estaba usando María Luisa. Siento que la cuarta noche él se ve un poco opaco al lado de ella.