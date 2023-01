[Opinión] Niños y Smartphones: ¿una buena combinación?

Por Nicolás Salineros, PR manager Xiaomi Chile.

Los datos de la Subtel indican que el 90% de los niños tienen un teléfono inteligente y que 70% reconoce que juega online con gente que no conoce. Pero no todo es tan malo, ya que la cuarentena no alejó a los pequeños de sus familias.

En ese sentido, entendiendo la preocupación de los chilenos por el alto consumo que se tiene de estos aparatos, me pregunto, ¿Cuál es la edad ideal para regalar smartphones a los niños? Según datos de la organización Net Children Go Mobile, la edad ideal es a los 12 años, lo cual comparto, pero también creo que esto es algo personal de las familias y, tanto, padre y madre deben llegar a un consenso para ver cuándo es la mejor edad para su hijo, porque todos son diferentes.

Entendiendo estos puntos, ahora existe otra disyuntiva, ¿Qué teléfono regalar a los pequeños? Yo, soy un convencido que gastar más de 800 mil pesos es una locura, ya que lo más importante es entregarles hábitos de consumo seguro y de frecuencia de uso a los más pequeños.

Hoy con la fuerte competencia que existe en este mercado, los consumidores son los que ganamos, debido a que podemos buscar las mejores opciones a precios realmente atractivos, lo que no pasaba a mis 12 años. Es por eso que, creo que buscar un smartphone que conjugue la innovación y tecnología, junto a un precio atractivo, es la mejor opción para un hijo, ya que los padres son los llamados a informarles de las consecuencias de abusar de estos dispositivos.

Además, buscando la última tecnología, estarás entregando una herramienta que servirá para poder rastrear a tu hijo en todo momento, un gran alivio para hoy.

Es por esto que la invitación es a buscar tecnología, innovación de última generación a los precios más convenientes, porque sabemos, que este teléfono no será el último y, además, hay que cuidar el bolsillo.