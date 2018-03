Programa de Ayuda Escolar 2018 en Quilpué favoreció a más de 1800 alumnos de la comuna

El aporte municipal que este año tuvo una inversión superior a los 12 millones de pesos, entregó apoyo a alumnos de pre-básica, básica, media, educación superior y educación diferencial.

Más de 1800 alumnos pertenecientes al sistema formal de educación municipal, subvencionada y particular de la comuna fueron beneficiados a través del Programa de Ayuda Escolar 2018. Iniciativa impulsada por la Municipalidad de Quilpué y el alcalde Mauricio Viñambres que busca generar apoyo a las familias de la comuna a través de la entrega de útiles escolares o calzado para sus hijos.

El evento desarrollado en el Colegio Manuel Bulnes Prieto reunió un importante número de alumnos de la comuna, quienes recibieron este apoyo municipal; hecho que fue ampliamente valorado por cada una de las familias beneficiarias.

“Es una excelente iniciativa, porque por ejemplo yo tengo dos hijas y las listas de útiles son demasiado grandes. Una es pre escolar, entonces es un ahorro para mi familia y yo lo encuentro excelente… porque es una ayuda a mi bolsillo y cosas que puedo ahorrar con estos útiles. Puedo comprarle los zapatos, puedo comprarle otras cosas a mi hija” dijo Victoria Vivanco.

Inversión

Para este año, la iniciativa municipal tuvo una inversión total de 12 millones 600 mil pesos, cifra que permitió beneficiar a 247 alumnos de pre-básica, 1038 de básica, 383 de media, 213 de educación superior y, finalmente, a 18 estudiantes de educación especial.

“Súper bien. Encuentro que es un gran apoyo para los niños, para nosotros los papás, que nos cuesta mucho juntar la plata para comprar los útiles así que lo encuentro súper favorable. Por ejemplo, yo tengo dos niños, uno que va al jardín y mi hija que ya va en básica; y por lo de la niña siempre (los) cuadernos que le sirven bastante, lápices, temperas; hartas cosas que son muy buenas para nosotros” comentó Tamara Veliz.

Es importante destacar que este programa es financiado íntegramente con presupuesto municipal, logrando beneficiar este año a un total de 1899 niños y jóvenes, no solo de sectores vulnerables, sino que también a familias de clase media.

“Considero que es una muy buena iniciativa. No esperaba menos del alcalde Viñambres, siempre lo he considerado un buen alcalde, de hecho, de los años que yo llevo viviendo acá en la comuna de Quilpué he considerado que es el mejor alcalde que hemos tenido, y es favorable porque mucha gente lo necesita. Antes postulaba por mis cuatro hijos pero es mi hija la que está en estos momentos postulando por mi nieto y con orgullo vengo a buscar su ayuda escolar, de todas maneras, sé que le van a ser de mucha ayuda” dijo Manuel Cepeda.

Al mismo tiempo, cabe recordar que el beneficio se entrega a las familias que realizan su postulación en el Departamento Social entre los meses de enero y febrero, contemplando la entrega de completos sets diferenciados para los alumnos de enseñanza pre básica, básica, media y superior; o bien calzado escolar que es escogido por los propios niños.