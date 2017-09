Servicios públicos y policías realizaron fiscalización preventiva a locales nocturnos de Marga Marga

Un positivo balance hizo el gobernador, Christian Cárdenas, tras el operativo que tuvo como resultado algunas infracciones relacionadas irregularidades laborales y sanitarias.

Con el fin de aumentar la percepción de seguridad en la población, la Gobernación de Marga Marga, lideró un operativo de fiscalización nocturna que tuvo como foco los locales nocturnos que realizan venta de alcohol, así como controles vehiculares y de identidad. En la mencionada diligencia participó la Inspección del Trabajo, la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, Carabineros y la PDI.

Locales nocturnos como restaurantes, cabaret y bares fueron fiscalizados por las autoridades que, en general, cumplían con los requisitos exigidos por los distintos servicios públicos para su correcto funcionamiento.

El gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, explicó que “este es un operativo liderado por la Intendencia regional, a través de los comités policiales, tres gobernaciones de la región en conjunto hemos realizado este operativo para poder fiscalizar locales nocturnos de venta de alcohol para, de alguna manera, aumentar la percepción de seguridad en los sectores donde existe más bohemias y establecimientos de este tipo”.

Solo algunos de los locales revisados presentaron irregularidades relacionadas con informalidades laborales como no escriturar contratos de trabajo, no entregar comprobantes de pago de remuneraciones, no realizar registro de asistencia o no respetar los descansos de los trabajadores. Además, un restaurante fue sumariado por la Seremi de Salud por exceder el rubro de su negocio al realizar espectáculos en vivo sin el debido permiso.

En cuanto al Servicio de Impuestos Internos, todos los locales fiscalizados contaban con la documentación correspondiente al día.

Por su parte, Carabineros realizó el control de las patentes de alcohol que se encontraban debidamente en regla, sin embargo, tres locales fueron y citados al respectivo tribunal por no mantener visible la Penalidad de Embriaguez, no exhibir rótulo exterior y no proveer alimentos cuando vende alcohol. También realizó controles vehiculares y de identidad.

La autoridad provincial valoró de forma positiva los resultados de la diligencia y dijo que “en este caso, en la provincia son bastante pocas, no podemos decir que hay una gran cantidad de problemáticas asociada a esta venta de alcoholes, solamente algunas infracciones que están enfocadas a la Inspección del Trabajo como son irregularidades laborales o algunas situaciones que Salud percató, que tienen que ver con que un lugar excede el rubro con el cual ellos están funcionando activamente”.

Junto a lo anterior, Cárdenas agregó que “lo importante de esto y destacar, no encontramos detenciones de personas en los locales, no se creó ningún tipo de problema al hacer la fiscalización de conductores, por lo tanto, fue un balance bastante positivo pero es bueno realizarlo porque son acciones preventivas enfocadas a lo que se viene ahora con las Fiestas Patrias”.