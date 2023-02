“The Fabelmans” llega a INSOMNIA Teatro Condell

Este jueves 9 de febrero a las 21:15 se estrena “The Fabelmans”, película acompañada de un especial en honor al director Steven Spierlberg que incluirá clásicos como “Tiburón” y “Rescatando al soldado Ryan”.

“The Fabelmans” es la última película dirigida por Steven Spielberg que arrasó los Globos de Oro llevándose los galardones de mejor película drama y mejor dirección y que espera hacer lo mismo en los Óscar 2023. Este film semiautobiográfico cuenta con las actuaciones de Michelle Williams, Paul Dano y Gabriel LaBelle. La película relata la propia infancia y juventud de Spielberg. Ambientada a finales de la década de 1950 y principios de los años 60, cuenta la historia de un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman que, influenciado por su excéntrica madre artista (Michelle Williams) y su pragmático padre, ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad.

“No puedes sólo amar algo, también debes cuidarlo”, dice un padre preocupado a un adolescente Steven Spielberg para convencerlo de renunciar a su “hobbie”. En el otro extremo de la balanza su madre lo impulsa a seguir su corazón. A veces las mismas razones nos guían a caminos opuestos. “The Fabelmans” es la película más íntima de Spielberg, para quien fue un enorme desafío retratar lo más fielmente posible los recuerdos de su familia y los propios. Una experiencia sobrecogedora y abrumadora que se traduce en un estreno absolutamente imperdible para todo seguidor de Spielberg.

Para Leonardo Torres, director de INSOMNIA Teatro Condell “The Fabelmans” es ese tipo de oportunidades en las cuales: “uno de los grandes maestros nos sigue enseñando a amar el arte, y en este caso el cine, nos llevará por una sólida y sublime historia personal sobre caídas y aciertos, y la importancia de la familia, transformándose en una de las más personales y emotivas películas de este creador de historias en años”.

“The Fabelmans” se exhibirá en INSOMNIA durante el mes de febrero los días jueves 9 (21:45 hrs), viernes 10 (19:15), sábado 11 (21:45), domingo 12 (19:30), lunes 13 (17:30), martes 14 (17:30) y miércoles 15 (18:30).

Junto con el estreno de “The Fabelmans” se proyectará un especial dedicado a Steven Spielberg que incluirá las películas “Rescatando al soldado Ryan” este miércoles 8 de febrero a las 18:00 hrs. y “Tiburón” el sábado 11 de febrero, 17:00 hrs.

Para Claudio Pereira, programador de INSOMNIA este es sólo una pequeña muestra de su extensa filmografía: “podríamos pensar que ya no sería posible seguir descubriendo algo más de su cine, pero en realidad nunca dejará de sorprendernos, porque el motor de su obra ha sido una enorme inquietud por la fascinación, aquella que lo estremeció de niño cuando descubrió una cámara. ¿Acaso no son fabulosas las aventuras de Indiana Jones? o no es impresionante la experiencia inmersiva en «Rescatando al soldado Ryan». Inventar artificios para fascinar, como es sin duda el terror por ser devorados por una fuerza salvaje en «Tiburón» o construir tiempos pasados como en la monumental «El imperio del sol». Este es sólo un botón de muestra de una extensa filmografía, de un director que junto a Ford Coppola, Scorsesse y De Palma fueron llamados como el «Nuevo Hollywood» en los años setenta. Echemos un vistazo en pantalla de cine al fascinante universo de Steven Spielberg”.

Estreno de “The Forger”

La directora y guionista alemana, Maggie Peren, nos trae este film biográfico basado en el libro “Cioma Schönhaus”. La historia tiene lugar en Berlín en el año 1942, cuando un joven judío de 21 años (Cioma Schönhaus) se ha propuesto que nadie, ni siquiera los nazis, le quite su entusiasmo por la vida. Para escapar de la deportación, Cioma utiliza la identidad de un oficial de la marina, descubriendo así que tiene un talento oculto para falsificar no sólo pasaportes y documentos, sino también su propia identidad.

“The Forger” es un drama psicológico interpretado magistralmente por Louis Hofmann, conocido por su papel de Jonas en el éxito de Netflix Dark. Maggie Peren se cautivó con el libro de Cioma sobre su vida como falsificador, lo leyó en una noche y decidió hacer una película. Ella sabía que, a pesar de que la historia de Cioma había aparecido en un gran artículo en el “New York Times”, nadie de Hollywood haría una película sobre la vida cotidiana en la Alemania nazi. Esa sutileza narrativa, la preocupación por los detalles y la interacción íntima de las personas es lo que obsesionó a la directora para escribir y dirigir este film. “The Forger” se proyectará en INSOMNIA Teatro Condell los días jueves 9 de febrero (17:00) y sábado 11 (19:30).

La venta de entradas se realiza directamente en la boletería de lunes a domingo a partir de las 14:00 hrs. en Condell 1585, Valparaíso. Para más información sobre la cartelera de esta semana, revisa www.insomniacine.cl.