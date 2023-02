Anuncian operación de trenes en horario nocturno durante el Festival de Viña del Mar

Delegada Presidencial Sofía González junto al Gerente de EFE dieron a conocer la medida que operará entre las 2:00 y 3:00 AM desde la madrugada del lunes 20 al sábado 25

Esta edición del Festival de Viña del Mar viene con muchas sorpresas para el público y hoy se anunció una inédita iniciativa: EFE Valparaíso dispondrá de un servicio especial, con trenes nocturnos para ofrecer un transporte seguro y sustentable a los asistentes al Festival.

Así lo anunció la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González y el Gerente General, Miguel Saavedra, informando que esta medida estará disponible al cierre de cada edición de Festival entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada con 2 servicios en dirección Puerto y 4 hacia Limache.

Al respecto, Sofía González comentó que para tomar esta medida se “ha recogido una forma de trabajo que hemos estado impulsando a través de la articulación público y privada. Poder volver a vivir el Festival de Viña es un hito muy importante, primero por la reactivación económica que eso conlleva y también por lo que significa para nuestra cultura regional y para todo el país, además, este certamen es una plataforma internacional”.

La Delegada Presidencial Regional de Valparaíso explicó que “hemos articulado protocolos, definido roles, reforzado la presencia de Carabineros, en particular, en las inmediaciones del metro y también se ha articulado con seguridad privada, tanto con la productora como con EFE. Tomar este tipo de medidas, va en la línea de resolver la movilidad de las personas, la posibilidad que tengan de venir a este evento y recuperarlo como evento trascendental del verano y eso también enmarcarlo dentro de la reactivación económica”.

“Sabemos que esta fiesta viñamarina congrega a muchos visitantes de las comunas vecinas. Por eso, hemos trabajado para ofrecer este servicio nocturno, que les facilitará el regreso seguro y rápido a casa. Los invitamos a informarse sobre esta iniciativa y, por supuesto, a viajar en tren al Festival”, señaló el ejecutivo de EFE Valparaíso.

Las autoridades explicaron que este servicio tiene carácter excepcional está orientado al público del Festival, para que puedan contar con transporte al finalizar cada jornada y debe circular en determinadas ventanas para asegurar el paso de los trenes de carga al puerto.

También, informaron que este servicio especial será expreso, es decir, con detención en algunas estaciones. Hacia Valparaíso las estaciones de destino son Estación Barón y Estación Puerto, mientras que hacia el interior las de llegada son Estación Quilpué, Estación Villa Alemana y Estación Limache. Un aspecto importante a considerar por los pasajeros, es tener su tarjeta de transporte cargada para hacer más expedito el ingreso. En este sentido, indicaron que las boleterías no estarán abiertas y solo estarán operativas las máquinas autoservicio y la carga on line.

Asimismo, se anunció el reforzamiento de los servicios de seguridad, previo y durante los viajes del servicio, estimando un aumento de dotación desde el control de acceso, en sector torniquetes y con rondas arriba de los trenes, mientras realicen el servicio.

La información con los detalles de la operación de este servicio nocturno estará disponible en los distintos canales de EFE: www.efe.cl, redes sociales y en las mismas estaciones.