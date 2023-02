Aprueban por unanimidad el plan comunal de seguridad pública en Limache

En sesión celebrada este lunes 13 de febrero y cumpliendo con la Ley 20.965, el Concejo Municipal de Limache aprobó por unanimidad el Plan Comunal de Seguridad Pública para el período 2023-2026

Este instrumento define las estrategias y acciones para la prevención de delitos e incivilidades que, según las denuncias interpuestas y datos del Centro de Estudios y Análisis Delictual (CEAD), más ocurren en la comuna (daños, amenazas, violencia intrafamiliar a mujeres y hurto).

Al respecto, el alcalde de Limache, Daniel Morales: “Se trata de un instrumento de planificación con el que el municipio y los actores relevantes de la comuna definen en como vamos a intervenir en los procesos de seguridad y los caminos que vamos a seguir. A su vez, da cuenta sobre las acciones que han sido consultadas a la comunidad y que hemos definido como políticas, entre ellas aumentar la dotación de personal, mayor cantidad de vehículos e incentivar aquellas campañas ciudadanas que son relevantes para prevenir delitos”.

Entre marzo y agosto de 2022, 70 encuestadoras recorrieron cada uno de los sectores de la comuna para entrevistar a vecinas y vecinos. Con la información recabada se generó un diagnóstico, tipo descriptivo, que dio cuenta sobre la percepción de seguridad e inseguridad entre los habitantes.

Algunos de los datos relevantes fueron los siguientes:

-El 42,4% de los encuestados percibe que su sector es seguro

-Los limachinos consultados señalan que en su sector hay pocos lugares potencialmente peligrosos.

-Aquellos habitantes que perciben riesgos en su sector son por luminarias apagadas

-El 57,2% de los encuestados presencian constantemente al personal de Seguridad Pública en sus sectores.

-El 49,3% de los encuestados indica que quiere mayor presencia policial en sus sectores.

En base al diagnóstico, el Consejo Comunal de Seguridad Pública, presidido por el alcalde Daniel Morales (e integrado por las policías, la Delegación Presidencial Regional y Provincial, Fiscalía) y por su condición de órgano consultivo, proporcionó su opinión para elaborar con la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal, el Pan de Seguridad Pública 2023-2026. El informe propone tres matrices de planificación:

A) Disminuir el número de incivilidades en la comuna de Limache.

B) Prevenir a nivel comunitario casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores.

C) Disminuir la ocurrencia de delitos en la comuna como: robo de vehículos, hurtos, robos en lugares no habitados, robo con violencia

Sobre el efecto de este plan en el respectivo periodo, Eduardo Alvarado, director de la Oficina de Seguridad Pública e Inspección Municipal comentó: “Primero, queremos reducir la sensación de inseguridad en la comuna. Todos los días la gente ve información sobre portonazos, asesinatos y robos, pero eso no quiere decir que en las comunas interiores de la región estén ocurriendo estos delitos. También esperamos sociabilizar las estadísticas, la información, sobre estos delitos para abordarlas en conjunto”.

Gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), Limache, en comparación a las otras comunas de la provincia de Marga Marga, mantiene la menor cifra de ocurrencia de delitos de mayor connotación social.