ASIVA reúne a expertos regionales para abordar los desafíos de la Reforma Tributaria 2022

Profesionales coinciden en la compleja aplicabilidad del proyecto en el actual contexto, por el enfoque recaudatorio, pero destacan el incentivo a la sostenibilidad, tecnología e innovación.

En las dependencias de la Universidad de las Américas UDLA, se desarrolló el Conversatorio «Análisis de la Propuesta de Reforma Tributaria», que organizó la Asociación de Empresas Región de Valparaíso – ASIVA junto a su Comisión de Impuestos y Cumplimiento Empresarial.

En este encuentro se abordaron diversas miradas y alcances sobre el proyecto de la Reforma Tributaria que se encuentra en tramitación en el Congreso, mediante las exposiciones de cuatro destacados profesionales del área en Chile.

Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Impuestos y Cumplimiento Empresarial de ASIVA, Viviana Puentes, reconoció que el objetivo de la Comisión de Estudios para este año fue ofrecer un espacio para obtener la opinión de expertos y reconocidos profesionales del área tributaria de nuestro país y, además, tener una mirada regional sobre la Reforma Tributaria que nos afecta a todos.

“Nosotros como comisión tenemos que informar a nuestros asociados, por lo mismo, buscamos esta alternativa para que pudieran tener acceso a información de calidad en relación a los cambios tributarios que ya están y los que vendrán”, señaló la representante de la Comisión.

Compleja aplicabilidad del proyecto.

Antonio Faundez, quien es el abogado contralor de Knop Laboratorios expuso sobre “Cumplimiento y Sostenibilidad Tributaria”, indicó que será un gran desafío que Chile se ajuste a los estándares internacionales de sostenibilidad tributaria, promovidos por GRI – Global Reporting Iniciative-, a los cuales se están acogiendo las grandes empresas del mundo.

“El hecho que se pueda incorporar la norma de sostenibilidad tributaria en el código tributario como lo promueve esta reforma es una noticia positiva, la cual nos va a posicionar como el primer país a nivel latinoamericano en tener una norma de sostenibilidad”, señaló el experto.

Eso si advirtió que va a ser un gran cambio de paradigma para las empresas y las asesorías tributarias, porque van a tener que transparentar sus estrategias tributarias y reportar a través de dichos estándares de sostenibilidad.

Por su parte, el abogado Christian Aste, expuso sobre la temática “Impuesto corporativo y la carga de los dueños de empresa”, refiriéndose sobre la propuesta tributaria que “se debe lograr que el parlamento la modifique sustancialmente o la rechace, porque no es una buena reforma en relación a los impuestos. El acento está en ocupar el ahorro, encarecer el emprendimiento en circunstancias que lo que debería hacer una buena reforma, en una economía recesiva que está contenida, es precisamente todo lo contrario. Hay que potenciar el ahorro y fomentar el emprendimiento, por eso no es una buena reforma para el momento que estamos viviendo”, indicó el socio del Estudio Jurídico Villaroel, Lecaros y Aste.

En tanto, la abogada Soledad Recabarren, quien presentó “Los 21 temas que afectan a las pymes” enfatizó en que el proyecto tributario tiene un problema que es recaudatorio y no fomenta el crecimiento. “Yo creo que el principal reto que tiene es poner el acento en el crecimiento y mirar al sistema tributario como un todo, porque hoy hay muchas normas que tienden a tener sentido absolutamente contrario. Yo creo que hay que mirar desde arriba y ver que los incentivos queden puestos donde corresponden y no perdamos plata con exenciones o beneficios que no se usan”, manifestó la socia del Estudio Jurídico Recabarren Asociados.

Finalmente, el socio principal de Baker Tilly en Chile Ricardo Guerra, quien expuso sobre “Impuestos Sustitutivos y Ley I+D”, indicó que uno de los mayores desafíos del proyecto de reforma tiene relación con “la aplicabilidad de todos los procedimientos nuevos de fiscalización ante los sistemas de anti elusión y cómo se van a aplicar a las empresas más pequeñas”.

“Es una reforma tributaria que busca aumentar significativamente la recaudación, a base de la aplicación de impuestos a todas las empresas del país, lo cual en estos momentos me parece un contrasentido porque no vamos a estar en condiciones para que una empresa chica pueda pagar más impuestos, eso es generarle un problema”, advirtió el experto.

Dentro de los puntos positivos del proyecto tributario, Ricardo Guerra destacó “los incentivos al desarrollo tecnológico, a las ciencias y a la innovación me parece que son tremendamente bueno. Ojalá que eso permita que muchos jóvenes puedan ser emprendedores, pero que se conviertan en empresas reales”. Aun así, reconoce que su aplicación es altamente compleja.