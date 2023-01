Más de 500 niños, niñas y adultos rieron y bailaron al ritmo de Sinergia Kids y Mystic Chango en Muelle Barón

La actividad se enmarca dentro del “Festival la Joya del Verano”, amplia cartelera que ofrece Valparaíso durante esta temporada.

Con total éxito se llevó a cabo la jornada de “Mañana Infantil” en Muelle Barón que contó con más de 500 personas disfrutando de la presentación de la famosa banda nacional Sinergia Kids Game y Mystic Chango, dueto conformado por Rodrigo Salinas y Juan Pablo Astorga.



Esta iniciativa se llevó a cabo gracias a un trabajo conjunto de la Alcaldía Ciudadana con la Asociación Gremial Muelle Barón, teniendo como principal objetivo la reactivación económica de la ciudad en este primer verano post pandemia y ofrecer una entretenida y llamativa cartelera para porteños y turistas.



El alcalde Jorge Sharp valoró el resultado de la actividad y en esa línea afirmó que “es una actividad que hemos organizado en conjunto a la AG Muelle Barón para activar, justamente, el Muelle Barón, para apoyar aquí a todas las agrupaciones que están en el muelle. Vamos a estar haciendo más actividades y hoy día, de verdad, es un éxito, una postal que queremos que en Valparaíso se replique todos los días”.



Claudia fue una de las tantas porteñas que llegó junto a sus hijos a disfrutar del espectáculo en cuestión y sobre el mismo comentó que “es súper bueno porque muchas familias no tienen los recursos como para salir de vacaciones, así que es importante que el municipio ofrezca estas cosas para esas familias que no pueden salir”.



En tanto, Don Rorro, vocalista de Sinergia, agradeció la gran afluencia de público que tuvieron los shows y sostuvo que “de verdad estoy súper impresionado, llegó mucha gente, estaba repleto acá el Muelle Barón, y mucha gente que se notaba que venía a vernos a nosotros y que también acogió este llamado de una mañana infantil hecho por la Alcaldía Ciudadana de Valpo y está muy lindo. Sigan aprovechando todos estos espacios de Valparaíso para la música, para el arte, para la cultura, para la diversión en familia, me parece genial y gracias por haber pensado en nosotros, fue muy emocionante para nosotros”.



Finalmente, Priscilla Barría, vecina de la población Juan Pablo II de Valparaíso, agradeció la ocasión por la oportunidad de entretenimiento que representa para la comunidad durante esta época. “Es rico para los niños y personas que no tienen, entonces uno viene y aprovecha de disfrutar bien el día para salir”, puntualizó.