Autoridades buscan impulsar consulta ciudadana para mejorar el transporte público

En la mañana de este pasado viernes el diputado Luis Cuello se reunió con el Gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca quién se comprometió a trabajar en la idea de una consulta ciudadana en materia de trasportes lo que sumó al apoyo del Alcalde de Concón, Freddy Ramírez a la iniciativa.

Con respecto a la reunión sostenida con el Diputado Cuello y el diagnóstico que hace en relación al transporte público de la región, el Gobernador Mundaca comentó: “Tenemos una visión bien compartida a propósito de la situación del transporte. Sabemos que hoy día la situación del transporte nos genera muchísimos trastornos, sobretodo en los horarios punta, donde tenemos mucha congestión vehicular y también muchas personas que esperan el transporte público. Tenemos una situación bastante compleja con déficit de conductores, déficit de máquinas”.

Además de esto, y en relación a la propuesta de Cuello sobre una Consulta Ciudadana, el Gobernador complementa: “esto que me ha planteado el diputado Luis Cuello me parece absolutamente pertinente, una Consulta Ciudadana que pueda en rigor, levantar desde los territorios cuales son las necesidades de trasporte y cuales son deberían ser las mejoras en términos de corto plazo y también estructurales en el mediano plazo. Así que me he comprometido a trabajar con él en esta materia; así como también en otros temas que son de mutuo interés y que tiene que ver fundamentalmente colocar en la centralidad, el buen vivir para todas y todos los que habitamos la región de Valparaíso”.

Por su parte el Diputado Cuello, mostrando su disposición a “trabajar en conjunto y apoyar las iniciativas que surjan desde la Gobernación”, añadió: “hemos propuesto al Gobernador la posibilidad de realizar una consulta ciudadana en materia de transporte público para poder contar con un diagnóstico de la gente en el Gran Valparaíso y en la provincia de San Antonio, que permita, también, arribar a soluciones y una nueva política transporte y un nuevo sistema de trasportes en una perspectiva más estratégica y, en ese sentido, hemos encontrado una muy buena disposición de parte del Gobernador”.

Por otra parte, y en una reunión sostenida con posterioridad el mismo día viernes, el Alcalde de Concón y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso Costa, Freddy Ramírez, mostrándose “agradecido” por el “compromiso del diputado en materia de trasportes”, expresó en relación a la propuesta de consulta: “Compartimos la propuesta de la consulta ciudadana, y nosotros desde la Asociación de Municipios y Concón vamos a presentar todo el apoyo, porque creemos que la gente merece un transporte de calidad digno que les permita desarrollar todas sus actividades de la mejor manera”. “Creemos en los procesos participativos y si son trabajados en conjunto con el parlamento, el municipio y la gente, estaremos allí”, complementó.

Cabe mencionar que estos apoyos de suman, además, al expresado anteriormente por el Ministerio de Transportes en palabras del Seremi de la región, Benigno Retamal y de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quienes también manifestaron su disposición a trabajar en la propuesta.