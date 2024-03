Chanchiguagüi el rey de las tardes radiales celebra éxito histórico en “La Corazón Toca Doble”.

El locutor y estudiante de periodismo ha logrado consagrarse como líder indiscutible en el horario de las 16 a las 18 horas.

Ser espontáneo, escuchar a la gente y ponerle buen humor al día a día han sido clave en su éxito.

Es carismático, pintoso, entretenido, cercano e informado. Esa pareciera ser la fórmula del éxito de Giancarlo Santangelo, más conocido como Chanchiguagüi, quien brilla cada tarde en Radio Corazón.

Este porteño es locutor profesional y ahora va por el título de periodista. Lo caracteriza su energía contagiosa y gran humor cualidades que se pueden constatar de lunes a viernes de 16:00 a 18:00, durante el programa “La Corazón Toca Doble”, espacio que conduce y se ha convertido en un hito radiofónico y se ha consolidado como líder indiscutido en su horario gracias a la dinámica entretenida y conexión única que Chanchiguagüi logra con sus auditores. “Creo que la principal conexión con el público por un lado la logramos a través de la música, ya que les transmitimos alegría en meses que han sido difíciles para los chilenos y chilenas. Por otro lado y quizás lo más relevante es el espacio de conversación de tú a tú que generamos durante el programa. Nos contamos nuestras cosas, nos tiramos tallas y la gente anda buscando un espacio para pasarlo bien y es así como me he convertido en un “acompañador de las tardes” lo que ha significado que el público se quede con nosotros lo que me hace muy feliz”, asegura Giancarlo.

Líder de corazón

Giancarlo Santangelo (39) casado, con dos hijos y amante del deporte, ha logrado conquistar los corazones de oyentes de todas las edades, pasando a ser un referente transversal en el mundo de la radio. El programa, conocido por su combinación única de música alegre, entrevistas cautivadoras y el inconfundible toque de humor de su animador, ha cosechado una popularidad indiscutida convirtiendo cada tarde en un festín de risas y buena onda. La interacción cercana con los oyentes, sus comentarios perspicaces y su habilidad para crear momentos memorables han forjado una conexión especial con la audiencia y un afecto único que trasciende las ondas radiofónicas. “Los programas como “La Corazón Toca Doble” son muy necesarios para la gente que anda buscando un espacio para olvidarse de las cosas malas, es una válvula de escape. Aunque estamos en verano hay muchísima gente que sigue trabajando, con las altas temperaturas que hemos tenido que afrontar, por ejemplo, los conductores de locomoción colectiva que hacen su pega con un calor inmenso. Creo que acompañar a las personas en el horario después de almuerzo, donde se necesita un impulso, energía y buena onda, es impagable y agradezco el cariño y la lealtad de nuestra maravillosa audiencia”, expresó Santangelo.

Chanchiguagüi también en TV

Pero no todo es radio para Santangelo, en su búsqueda de crecer como comunicador nacional, actualmente también está en televisión, de la mano del canal TVR (televisión regional de Chile), donde conduce “Tu conexión matinal”, (14.1 HD) de 8:00 a 13:00 horas, contagiando también alegría y buena onda, pero además vemos su lado más serio y periodístico, con entrevistas especiales y análisis de la actualidad de Chile y el mundo. “En el matinal no dejo de lado la buena onda, la picardía en mi manera de comunicar, pero en este espacio también estoy aportando contenido y opinión informada. Creo que hoy en día la actualidad amerita ser analizada desde diferentes miradas. Acá pongo mucho esfuerzo de mi parte para comunicar de manera transparente y seria, además de ponerme en el lugar de los televidentes, trato de interpretar a la gente al hacer las preguntas a los expertos que vienen al programa”, finalizó el comunicador.

Cifras

Según la encuesta Ipsos, el último trimestre 2023 (septiembre a diciembre) “Corazón Toca Doble” de radio Corazón en su horario (16:00 a 18:00), se mantiene en el primer lugar de audiencia en las radios de entretención en la Región Metropolitana en los segmentos C y D con un promedio de 171.489 auditores diarios, correspondiendo a un alcance de 7,9%, seguidos por radio Activa, Carolina, Imagina FM y Pudahuel.