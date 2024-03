Dos ganadores de realities y fenómenos de la competencia se suman a “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”

Pangal Andrade y Luis Mateucci se verán las caras por primera vez en el nuevo reality de Canal 13.

Sigue la cuenta regresiva para ver en pantalla el nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, el cual se tomará el prime de la mencionada casa televisiva desde abril.

El espacio tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años y enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Y este viernes recién pasado, durante la última noche del Festival de Viña del Mar, se revelaron las identidades del cuarto y del quinto confirmado del reality, tras la influencer Naya Fácil, el transformista Botota Fox y el exfutbolista “Coca” Mendoza. Se trata de Pangal Andrade, deportista extremo y recordado ganador del reality de Canal 13 “Año 0”, y de Luis Mateucci, músico y modelo argentino, ganador de “¿Volverías con tu ex?” y actual participante de “Tierra Brava”.

Pangal Andrade, quien es sobrino del realizador Ricardo Astorga y primo del también deportista extremo y ganador de realities Pedro Astorga, es recordado como uno de los más eficientes competidores que ha habido en los realities chilenos. Es por eso que la noticia de su ingreso a “¿Ganar o Servir?” ha generado grandes expectativas en torno a él.

“Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la r… Pero no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”, asegura Andrade.

Eso sí, ahora de 38 años, confiesa sentir los años en su cuerpo desde su anterior experiencia reality, 13 años atrás. “Estoy en la crisis de los 40, lo noto en el cuerpo. Ahora cuando me lesiono no me recupero en 2 semanas, sino en 6 meses. También estoy más mañoso, más enojón, porque no me gusta que me lleven la contra. A mí o me caes bien o me caes mal, y tengo menos paciencia que antes, me molestan muchas cosas, como que alguien coma con la boca abierta o que meta ruido o que no deje dormir”, comenta.

Lo que no ha cambiado es su espíritu competitivo, y Pangal dice ser implacable en eso. “Yo siempre digo que esto es un 60% mente y un 40% cuerpo, porque el que quiere, gana. Me carga cuando en un equipo hay alguien débil y uno lo ayuda y lo quiere entrenar para que el equipo gane, pero él no está ni ahí. No soporto a los flojos, los que cuando estamos compitiendo saben que no son buenos, les ofreces ayuda, y no quieren. Si eres débil, quiero que te saques la cresta y que tengas ganas. Quiero ver a gente con mentalidad ganadora en mi equipo, no vale venir a pasarlo bien solamente”, asegura el participante.

Luis Mateucci, por su parte, quien llegó a Chile en 2016 para el reality “¿Volverías con tu ex?”, y que terminó ganándolo en compañía de su entonces novia Oriana Marzoli, ha destacado en los últimos meses como una de las personalidades más conflictivas de “Tierra Brava” Por eso extraña que tan pronto esté dispuesto a ingresar a otro espacio de telerrealidad.

“Tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago. Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina y que un jefe me dé órdenes, en este caso Karlita (Constant) y Sergio (Lagos). Además, siento que me tiran muy buena onda en redes sociales, la gente quiere que yo vuelva”, explica el trasandino sobre su decisión de ingresar a “Ganar o Servir”.

Mientras en “Tierra Brava” Luis destacó de inmediato como uno de los mejores competidores, en esta nueva apuesta tendrá más competencia, con la presencia de participantes tan fuertes como “Coca” Mendoza y Pangal. “Por más que esta vez la tenga más difícil, yo siempre entro pensando en ganar, no sólo en competir. Me gusta mucho que la gente me valore como líder, y me gustaría llegar a la final”, indica Mateucci. Y aunque no conoce a Pangal, agrega que para él es esencial que los demás participantes sean personajes atractivos televisivamente.

“Para mí los realities tienen que mezclar competencia con convivencia, por eso es tan importante tener personajes que te den material. Y en ese sentido, me gustaría más que entrara una Oriana, una Naya Fácil o un Junior Playboy en vez de, por ejemplo, un Pedro Astorga, que puede ser el mejor competidor y seguramente si entra va a ganar, pero que no da nada de contenido”, afirma.

Consultado por la reacción que tendrá su pareja, Daniela Aránguiz, al verlo entrar de nuevo a un reality, el trasandino es reflexivo. “Los realities tienden a confundir emociones, por eso tener una pareja afuera es difícil. Ahora es más difícil que cuando entré a ‘Tierra Brava’, porque estamos más comprometidos que antes con Dany. La idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto. Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos son los sentimientos de ella los que están en juego, entonces haremos lo que ella diga al final”, asegura Luis.

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago. Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.