Colegio Médico de Valparaíso rechaza eventual reaperura de comercio

Colegio Médico de Valparaíso califica como apresurada la idea de abrir de forma gradual el comercio. Ignacio de la Torre, Presidente de dicho organismo, mostró su desacuerdo frente a esta medida, asegurando que la región de Valparaíso está cursando su séptima semana y es este el periodo en que en otros países se ha producido el peak de casos positivos.

“Si se reabre el comercio, incluso con medidas de mitigación, es muy probable que en dos o tres semanas más veamos una aceleración en la velocidad de contagio”. Expresó también preocupación por el alto número de vehículos y personas por las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. “Da la impresión que muchos se han relajado con las medidas de aislamiento social y esto es sumamente peligroso, pues contrario a lo que muchos creen, aún no hemos alcanzado un punto donde podamos afirmar que la pandemia está controlada”.

Ante la propuesta de reabrir en forma gradual los distintos centros comerciales en medio de la pandemia del coronavirus, dado los serios problemas económicos que están afectando a sus dueños, locatarios y trabajadores, el Presidente del Colegio Médico de Valparaíso afirmó que es una medida que no cuenta con elementos científicos que la validen y que otros países en este mismo momento están aumentando y no relajando las medidas de aislamiento social y cuarentena. El timonel de la entidad indicó que “aunque las personas intenten mantener ciertas conductas que intenten mitigar o reducir el riesgo de contagio es muy probable que exista un aumento el número de infectados y la velocidad de crecimiento del virus que se va a manifestar una o dos semanas posteriores a la reapertura de estos locales”. En este sentido agregó que “creemos que hay que mantener las medidas de aislamiento y que algunas ciudades, incluso, deben entrar en cuarentenas más estrictas, dado que lo que estamos visualizando en ningún caso significa que la pandemia y epidemia de covid19 esté controlada. Estamos verificando que entre 10 a 11 días se están duplicando el número de casos confirmados, de acuerdo a las cifras que presenta la autoridad sanitaria; también sabemos que el número de test que se están realizando sigue siendo bajo las recomendaciones internacionales y, por lo tanto, existe un importante número de personas que podrían ser covid positivo, que no están en las cifras oficiales y que lógicamente podrían contagiar a otras personas aumentando el riesgo y la cantidad de infectados por esta enfermedad”.

Igualmente, de la Torre mostró gran preocupación por el aumento en el número de vehículos y personas que circulan y transitan por las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, insistiendo que “es importante reiterar a la ciudadanía que la campaña #Yomequedoencada y #Quédateencasa es fundamental, pues es el aislamiento social es la principal medida para reducir el número total de personas contagiadas y la velocidad con que este virus aumenta. Es muy importante, especialmente en las próximas dos semanas, que mantengamos y reforcemos nuestra campaña de quedarnos en casa, saliendo lo menos posible, y si por razones debes hacerlo es fundamental mantener la distancia social con otros, portar mascarilla, evitar en todo momento saludar de mano de besos y abrazos, y mantener una distancia de un metro y medio a dos metros con las personas”. Al usar transporte público, recomienda evitar vehículos o trenes con aglomeraciones de personas y utilizar en todo momento alcohol gel y un lavado de manos abundante con agua jabonosa, luego de manipular cerraduras, perillas, botoneras de ascensor por ejemplo o timbres.