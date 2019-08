Continúa la incertidumbre por el funcionamiento de los Troles en Valparaíso

Por Christián Inostroza.

Disconformes se retiraron los ejecutivos de la empresa Trolebuses Chile de la comisión de Transportes del Senado, luego que no recibieran una respuesta concreta por parte de la Ministra de la cartera sobre los recursos comprometidos para el funcionamiento de los Troles en Valparaíso.

Cabe recordar, que en octubre del año pasado, el aquel entonces Seremi de Transportes, Gerard Oligier, en nombre del Ministerio firmó un acuerdo con la empresa para otorgar recursos a este medio de transporte por intermedio de un subsidio, financiamiento que no ha sido recibido por los dueños de los Troles.

Finalizada la sesión de comisión en el Congreso Nacional, Pedro Haiper, director de la empresa Trolebuses de Chile S.A. sobre los dineros que recibe el servicio señaló que “quedo ratificado que no recibimos (recursos) y lo que hay es un subsidio al pasajero. Por lo cual, ese subsidio del pasajero nos provoca un problema, que en finanzas se llama flujo de caja, que esa plata que la cobramos hoy, teóricamente la recibimos en 45 días más”.

Por su parte, Juan Antonio Massai, representante legal de la empresa Trolebuses Chile S.A. consideró como una necesidad, la expansión del servicio hacia el sector del Muelle Barón y Avenida Pedro Montt para generar mayores ingresos. “Entrar a Pedro Montt significa crecer en pasajeros en el orden de un 50% más, esta empresa con 50% más de pasajeros -superando los 4 millones de pasajeros- no tendría ningún problema económico, ningún problema de proyectarse al futuro. Lamentablemente, ambos proyectos dependen de Metro regional de Valparaíso (Merval) ellos son los que mandató el Ministerio de Transportes el año 2015 para desarrollar esta obra, la cual no se ha cumplido”, sostuvo el directivo.

Dentro de los lineamientos establecidos durante este miércoles en comisión, fue la creación de un equipo técnico del Ministerio de Transportes que evaluará el servicio de los Troles en Valparaíso.

Por otra parte, el senador RN por la región de Valparaíso , Francisco Chahuán emplazó al Estado señalando que “debe hacerse cargo de buscar la fórmula de conservar este medio de transporte. La primera es a través de una comisión que va a trabajar de manera permanente, la segunda es buscar a través de una glosa presupuestaria y para esos efectos ya me he comunicado con el Presidente Piñera que si no hay una solución por esta vía hay que buscar una glosa presupuestaria que pueda hacerse cargo”, sostuvo el parlamentario.

Una de las alternativas para obtener aportes para el funcionamiento de los trolebuses es que la empresa privada postule a fondos patrimoniales que entrega el Ministerio de la Cultura. Así lo aseguró Constance Harvey, Seremi de cultura, las artes y el Patrimonio, “está el fondo del patrimonio, ya se lo hemos hecho saber a los dueños de los Trolebuses que ellos pueden concursar, por lo demás esto significa que no tiene una sustentabilidad en el tiempo, sino que es anual y en ese aspecto ellos pueden arreglar por ejemplo las catenarias y mantener todo donde ellos se desplacen”.

Sin financiamiento concreto, continúa la incertidumbre del funcionamiento del tradicional medio de transporte porteño, el cual circula desde hace 67 años por las calles de Valparaíso.