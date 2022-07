CORE Valpo aprueba más de $ 3.800 millones para extender hasta Diciembre programa pro empleo para mujeres jefas de hogar

El Consejo Regional (CORE) de Valparaíso aprobó extender por 6 meses más (Julio – Diciembre 2022), el programa pro empleo para jefas de hogar, para lo cual se destinó una nueva inversión de $ 3.803.167.680, beneficiando a 1.486 personas, quienes podrán seguir contando con su fuente laboral hasta fin de este año.

La continuidad está dirigida a las mujeres que fueron seleccionadas con anterioridad en el Programa de Inversión en la Comunidad Mujeres Jefas de Hogar, mientras que los recursos serán transferidos a la Subsecretaría del Trabajo, para el pago de las remuneraciones a las personas contratadas.

El presidente del cuerpo colegiado y gobernador regional, Rodrigo Mundaca, dijo que “este programa pro empleo involucra a todas las provincias y comunas de la región, lo que da cuenta del compromiso del Gobierno Regional con el trabajo, y particularmente con las mujeres que están al frente de sus hogares, y que estos recursos son muy importantes para que puedan solventar sus condiciones de vida material”.

El presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, señaló que “nos estamos haciendo cargo de una situación social que es muy importante. Son 1.486 mujeres a quienes se les está prorrogando este programa para que puedan ser contratadas hasta fin de año. Nos estamos haciendo cargo de una necesidad que nosotros consideramos que debiera ser cargo del gobierno central, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Por eso, nos reuniremos con el subsecretario del Trabajo, para que al menos el próximo año, este esfuerzo que hace el Gobierno Regional lo hagamos de manera compartida con el nivel central. No se le puede hacer el quite a situaciones tan complejas como las que nos planteó un grupo muy importante de mujeres, ad portas de ser finiquitadas de sus trabajos”.

En tanto, la representante de las mujeres beneficiadas con este programa, María Tapia, manifestó su agradecimiento por “hacer posible la continuidad de este programa, donde hay muchas mujeres en los comedores solidarios, jardines infantiles, colegios y en las poblaciones en labores de limpieza. Todas son jefas de hogar con hijos, y el viernes estaban todas llorando, porque de un día para otro quedaban sin trabajo. Hoy con las carencias que hay, todo está muy caro y una mujer jefa de hogar que no tiene recursos qué hace?. Si el Estado no se hace cargo, felicitamos al Gobierno Regional por esta oportunidad”.