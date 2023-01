Demuelen estructura abandonada que era foco de delincuencia en Uno Norte con Los Castaños

Luego del trabajo de equipos municipales instruido por la Alcaldesa Macarena Ripamonti que llegó hasta el lugar, se concretó demolición de infraestructura que desde hace dos años era ocupada por gente en situación de calle y otras personas generando insalubridad e inseguridad en el sector

La demolición de la antigua oficina del ex servicentro que se ubicaba en 1 Norte infraestructura que se utilizó como parte de la instalación de faenas durante construcción del puente Los Castaños, concretó durante esta jornada la Municipalidad de Viña del Mar, lo que mejorará el entorno y seguridad del sector.

Esta caseta en desuso, era un eventual foco de insalubridad e inseguridad, debido a que la instalación -inutilizada desde julio del 2020- la ocupaban personas en situación de calle, entre otros, y su erradicación es para transformarlo en un lugar apto para todo público.

La acción fue supervisada por la alcaldesa quien expresó que “era un lugar que albergaba delincuencia, personas en situación de calle, donde esto era un peligro. Había denuncias por situaciones de abusos, por diferentes robos que se efectuaron acá y me siento muy orgullosa de poner punto final y demolerlo, como tantos puntos negros que tenemos en la ciudad, tanto en el centro como en los cerros de Viña”.

Agregó que “esto es un trabajo que se levantó con el comedor solidario, olla común de Puente Cancha, Junta de vecinos Los Castaños y en general con Operaciones y Servicios y de la mano con Carabineros, como una acción de seguridad concreta, con mejores luminarias y acabar con puntos negros que generaron puntos de delincuencia en la ciudad por décadas”.

VECINOS FELICES Y SIN MIEDO

Los vecinos del sector hace mucho tiempo solicitaban esta acción.

Para la coordinadora del comedor solidario Puente Cancha, Gladys Videla, la erradicación de la estructura era muy esperada.

“Para nosotras es una maravilla que por fin desaparezca esto, porque aquí han ocurrido muchos delitos y cosas graves que para una persona común y corriente no podía entender cómo podían pasar estas cosas. Aquí había tráfico, violaciones, curaderas, escándalos, escondían los robos, de todo, así que el hecho que desaparezca esto, es un logro inmenso, porque está muy cerca del comedor, y además permitirá que el espacio que se llena de niños patinando, se ocupe sin miedo”.

En tanto la directora de la Junta de Vecinos Quinta Rioja y miembro del Cosoc, Carmen Eugenia Peña, dijo que “no puede ser más beneficioso porque realmente esto era un punto negro donde habían okupas que lo incendiaron y los vecinos temían pasar por aquí porque la gente no se comportaba nada de bien, no merecían estar aquí, habían arruinado el barrio. Así que un agradecimiento tremendo porque esto se acabe, ya que todos le temíamos. Espero que pongan plantitas para que se vea precioso. Aquí habían álamos que eran muy bonitos pero se botaron cuando se construyó el puente.

Al respecto el prefecto de Carabineros, coronel Alex Bahamondes, destacó la acción municipal.

“Sacar este tipo de espacios es lo óptimo, porque sólo al verlos provoca temor, sobre todo los vecinos, los jóvenes que vienen a practicar deporte en la explanada del estero y los mismos automovilistas que pasan por el lugar. En este tipo de espacios se meten drogadictos, alcohólicos, pueden haber delitos fuertes como una violación de una persona, homicidios y todos estos se cobijan en este tipo e lugares. por tanto para nosotros como Carabineros y tratar que la seguridad sea permanente en la ciudad, es una tremenda acción por parte del municipio”, dijo.

DESTINO

En cuanto al destino de esta área la alcaldesa manifestó que “debe ser un área iluminada verde, estamos pensando eventualmente en un lugar donde hay Skatepark, juntarlo donde por semanas llegan cientos de patinadores y patinadoras de toda la región a ocupar este espacio y embellecerlo. Esto es el centro de la ciudad, es parte de un humedal urbano, de un estero que ha sido un despeñadero por décadas y queremos que sea un lugar de encuentro, belleza y que pueda ser ocupado y que no sea un lugar de inseguridad para quienes transitan por 1 Norte”.