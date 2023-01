Cuadros de Picasso, Guayasamín y Siqueiros se exhiben en el Centro Cultural Daniel de la Vega

Hasta el 28 de enero se extenderá la muestra gratuita organizada por el Municipio Abierto y el Círculo La Otra Voz en el marco de los 50 años de la muerte de Pablo Neruda y del Golpe Militar.

La obra “España” de Pablo Picasso, es una de las pinturas que durante todo el mes de enero se exhibirán en el Centro Cultural Daniel de la Vega de Quilpué. La excepcional muestra, que también incluye trabajos de artistas como Siqueiros, Guayasamín, Balmes y Toral, forma parte de la exposición tributo internacional “Neruda, Poeta del Mundo” en el marco del aniversario número 50 de la muerte del poeta.

Son el total 48 pinturas y 4 esculturas, en su mayoría pertenecientes a la colección personal del curador quilpueíno Tito González, quien indicó que hace muchos años buscaba materializar esta exposición en la comuna.

«Buscamos y buscamos y tuvimos la gran posibilidad de hacerlo acá. Tú comprenderás que, si yo propongo en cualquier ciudad de Chile una exposición de este nivel, con Picasso, Guayasamín, cualquier municipalidad, incluso la de Providencia, me pagaba lo que yo pidiera, y nosotros insistimos, insistimos y nos resultó y estamos muy felices.”

«Aquí tenemos obras de Picasso, Tamayo, Siqueiros, uno muy importante, que su hermano anda por aquí, Gabriel Lefevre, que es un pintor belga, acuarelista, que ha ilustrado muchas partes de la poesía de Neruda; Guayasamín, Toral; de Chile Alex Chellew que es quilpueíno, es decir, hay una cantidad de pintores chilenos y extranjeros que están aquí expuestos en esta sala”, agregó Héctor «Chilote» Rodríguez, presidente del Círculo “La Otra Voz”, agrupación que junto al Municipio Abierto organiza la muestra.

Quien también estuvo presente en la inauguración, fue Rodolfo Reyes, sobrino nieto de Pablo Neruda quien se refirió a la investigación para esclarecer la muerte del poeta.

“Estamos a cargo, con Elízabeth Flores que es abogado también, sobre la investigación de la causa de muerte de Neruda. Creo que prontamente se va a conocer la verdad sobre la verdadera causa de muerte de Neruda. Nosotros creemos, con todas las evidencias que tenemos ya, empezando por el certificado de defunción que es un certificado fraudulento y tiene una falla ideológica en su obtención, que se va a conocer la verdad histórica que va a cambiar totalmente lo que es la muerte de Pablo Neruda.»

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan extendió la invitación a los vecinos y vecinas de Quilpué y a los visitantes para que se acerquen al centro cultural y disfruten de esta gran instancia.

“Queremos invitar a todos y todas para que vengan en familia a conocer de cerca esta exposición gratuita que cuenta con obras de grandes artistas internacionales, nacionales y de nuestra comuna, donde tenemos una enorme cantidad de creadores, músicos, pintores, escritores, etc. Como Municipio Abierto seguiremos generando espacios para que nuestros y nuestras artistas puedan desarrollarse y exponer su trabajo.”

Por su parte, el consejero regional Sebastián Farfán, quien fue parte de las gestiones para materializar este proyecto, señaló que para él “en lo particular era súper importante empezar este año con este tipo de exposiciones, sobre todo porque se cumplen 50 años del Golpe y creo que es importante la memoria y recuperar los espacios de Quilpué en ese sentido y abrirlos a la ciudadanía y poder no solo recordar, sino traer a la actualidad elementos que son claves como la democracia, el ejercicio de la ciudadanía y la cultura y tuvimos una muy buena acogida por parte de la alcaldesa.»

Entre los artículos expuestos, se encuentra también un escritorio y una caracola de mar que pertenecieron a Pablo Neruda. La exposición estará abierta de forma gratuita hasta el 28 de enero en el Centro Cultural Daniel de la Vega ubicada en la plaza Irarrázabal de Quilpué, de lunes a jueves entre las 9.00 y las 17.00 horas y el día viernes entre las 9.00 y las 16.00 horas.