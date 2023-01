Desarrollando la innovación y la cooperación para emprendedores agrícolas

Ese es el foco del nuevo proyecto que está llevando a cabo el Centro de Negocios Sercotec Quillota de la mano del Instituto Profesional AIEP

Junto a emprendedores y autoridades, se realizó la ceremonia de inicio del primer programa y pionero en el país, denominado «Cooperativa Agro Digital», iniciativa que busca agrupar a pymes de la provincia de Quillota y Petorca, que tienen relación con el mundo agrícola, en una plataforma digital para incorporar nuevos canales de comercialización.

Este proyecto fue una propuesta del Centro de Negocios Sercotec Quillota que presentó en el programa Desafío de Innovación Abierta 2023 de su agente operador, el Instituto Profesional AIEP. Desde donde buscan planes innovadores y colaborativos, desarrollados por docentes, estudiantes de las distintas escuelas, apoyados por la Dirección Nacional de Emprendimiento de AIEP.

En la ceremonia realizada en la oficina del Centro de Negocios Sercotec Quillota, ubicada en Maipú 552 de la comuna quillotana, se contó con la presencia de Joussen Arteaga, Director Regional Sercotec Valparaíso; Ana María Hidalgo, Ejecutiva de Fomento Sercotec Valparaíso; Mauricio Rodríguez, Director de AIEP sede Viña del Mar-Valparaíso; Johany Alarcón, Coordinador del Centro de Negocios Sercotec Quillota; equipo académico, docentes y emprendedores.

Son altas las expectativas que se tienen de esta nueva “Cooperativa Agro Digital”, la cual reunirá a 9 pymes de las provincias de Quillota y Petorca en un programa que tiene una duración aproximada de cuatro meses, donde se les entregará conocimiento técnico y herramientas sobre resolución de ideas, innovación, modelo de negocio, storytelling, desing thinking y más, desde donde podrán desarrollar tecnologías para colaborar entre ellos.

Joussen Arteaga, Director Regional Sercotec Valparaíso, afirmó que están muy orgullosos de este proyecto, no solo porque está únicamente en el Centro de Negocios Sercotec Quillota, “sino porque responde a las características y motivaciones de las empresas participantes. Escuchábamos sus experiencias de vida y son una demostración de actitud técnica, empresarial y humana, algo que es fundamental para que esto tengan éxito y para que se pueda replicar en toda la red de Centros de Negocios Sercotec de manera colaborativa con AIEP”.

Respecto de su desarrollo, Javier Moya, docente de AIEP y encargado de la “Cooperativa Agro Digital”, indicó que esta es una muy buena oportunidad para todos “en el sentido de crear un nuevo ecosistema de cooperación y colaboración, en el cual se puedan encontrar nuevas e innovadoras soluciones a problemas transversales de las microempresas. Esperamos que en el futuro podamos desarrollar el programa para otros rubros”.

En ese mismo sentido, Johany Alarcón, Coordinador del Centro de Negocios Sercotec Quillota, profundizó que los participantes corresponden a empresas agrícolas productivas y que componen una cadena de suministros, “porque el dolor general de ellos es no saber qué plataforma usar para comercializar sus productos y servicios. Hasta ahora, no hay nada que junte el concepto de alimentación sustentable, por eso la idea de la ‘Cooperativa Agro Digital’. Con eso, acercamos el cliente final a la empresa, mejoramos las ventas y su visualización en cuanto a su marca en el territorio”.

En ese sentido, Loreto López, dueña de Agroinsumos Bio Newuen de Quillota, afirmó que tiene altas expectativas de este programa, “ya que nosotros conocemos la parte manual del negocio, pero en temas digitales estamos pobres en ese aspecto. Así que, tengo todas las ganas de aprender y poder llegar a otros mercados”.

Con el éxito que se espera para la “Cooperativa Agro Digital”, el Centro de Negocios Sercotec Quillota y el Instituto Profesional AIEP buscan ampliar su uso a otros rubros, como por ejemplo, el turismo. Además, de que se transforme en una plataforma digital similar a un marketplace que reúna a distintas empresas del país que puedan vincularse entre ellas y aumentar sus ventas.