Directores/as se suman a SLEP Valparaíso gracias al sistema de alta dirección pública

Tres confirmaciones en el cargo, dos ascensos dentro del territorio y dos profesionales provenientes de otros lugares, son quienes se harán cargo de los establecimientos desde marzo, robusteciendo la transparencia y profesionalismo de quienes lideran los proyectos educativos locales.

Con un mix perfecto entre la experiencia en el territorio y nuevos rostros que buscan fortalecer nuestra educación porteña. Así terminó el segundo proceso de selección de directores y directoras para siete establecimientos de Valparaíso, que son parte del Servicio Local de Educación Pública.

Procedimiento que buscó elevar los estándares de quienes dirigen nuestros establecimientos gracias a la aplicación del sistema de Alta Dirección Pública, dirigido por el Servicio Civil, lo que garantizó que él o la mejor postulante fue quien finalmente quedó con el cargo.

Decisión que, en el caso de las escuelas Piloto Pardo, Jorge Alessandri Rodríguez y España, dejó a sus actuales directoras al mando de los destinos de su establecimiento, ahora respaldadas por el proceso de ADP: la docente de Educación Diferencial, Gisela Rivera; la docente de Educación Básica, Ingrid Altamirano; y la docente de Educación Física, Orietta Collao, fueron las seleccionadas, respectivamente.

Experiencia porteña recibirá también el Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres, quien vio partir a su ex directora, Magdalena Acevedo, pero dará la bienvenida ahora al profesor técnico profesional Adolfo Precht, quien también tiene larga trayectoria en la educación pública porteña y viene de ser subdirector y administrador del Liceo Bicentenario.

También aprovechará su conocimiento de la educación local Darwin Salas, profesor de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales quien pasará de ser el inspector del Instituto Superior de Comercio (Insuco) a director del mismo establecimiento.

Rostros nuevos

Pero no todos tienen experiencia en los cerros o plan de Valparaíso. Desde otras ciudades, y trayendo todas sus capacidades al servicio de nuestras comunidades, llegan varios otros notables profesionales.

Ellos son el profesor de Educación General Básica con mención en Castellano y Ciencias Sociales Gustavo Andrade, proveniente del Liceo Antonio Hermida Fabres de Peñalolén; y la profesora de Educación Diferencial, con mención en Trastornos Específicos del Aprendizaje, Patricia Contreras, proveniente del Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí. Ambos con un Magister en Ciencias de la Educación con mención en Currículum y Evaluación

Sobre lo que significa para el Servicio Local la confirmación de estos nombres, el Director Ejecutivo (s) de SLEP, Daslav Mihovilovic, comentó que “estamos muy contentos por este importante hito, con un proceso que fue bastante largo, pero que ya asumen este 1 de marzo”.

“El perfil que buscamos era de profesionales altamente competentes, con muchas habilidades blandas para trabajar con nuestras comunidades educativas, pero por sobre todo que fuesen personas de terreno. Que sepan las dificultades de trabajar en el aula, con mucha experiencia docente y convencidos que desde la educación pública podemos lograr la movilidad social que necesita este país”, agregó.

Ingrid Altamirano, la ratificada titular en la escuela Jorge Alessandri de San Roque, aseguró estar “súper contenta, porque el Servicio Local de Educación Pública me ha dado la confianza para postular a este concurso, algo que para mí era impensado. Me saqué un prejuicio de encima, porque antes los concursos públicos estaban mal vistos, y ahora viví este proceso completo y pude vivenciar la transparencia con la que se trabajó”.

En tanto, entre quienes vienen a sumarse a la educación de nuestra ciudad, Patricia Contreras dijo que asume este paso en su carrera “con mucha responsabilidad, es un desafío muy interesante y considero importante aportar con mis competencias profesionales para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación para los niños, niñas y jóvenes de Valparaíso”.

Dentro de los próximos meses debería zanjarse además la persona que se hará cargo, bajo el mismo sistema de Alta Dirección Pública, de la Escuela Robinson Crusoe de la Isla Juan Fernández, compromiso establecido por SLEP con su comunidad tras una serie de reuniones durante 2022.