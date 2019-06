En la UPLA se reunieron 5 Escuelas de Educación Física de la región en rechazo a medida del CNED

Previamente, académicos de la Universidad de Playa Ancha y PUCV presentaron su malestar al senador Ricardo Lagos Weber y al diputado Víctor Torres Jeldes.

En una histórica reunión efectuada en la Universidad de Playa Ancha (UPLA), directivos de las escuelas formadoras de profesionales de Educación Física de la zona analizaron este viernes 31 la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), respecto de quitar la obligatoriedad del ramo de Educación Física para tercero y cuarto medio, a partir de 2020.

Profesionales de las universidades Andrés Bello (UNAB), de las Américas (UDLA), Viña del Mar (UVM), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y UPLA, rechazaron unánimemente la medida y definieron acciones a seguir en los próximos días.

Lo anterior se suma al rechazo fundado y enérgico que en la semana presentaron en el Congreso los cuerpos académicos de las carreras de Pedagogía en Educación Física de la UPLA y PUCV, mediante sendas cartas entregadas al senador Ricardo Lagos Weber y al diputado Víctor Torres Jeldes, solicitando revocar la medida.

“Esta decisión afecta la unidad e integridad de la secuencia curricular, quebrando la posibilidad de establecer hábitos de actividad física y vida saludable en la población escolar, a través de los contenidos propios de esta asignatura. Estas medidas se oponen a evidencias científicas y técnicas sobre el desarrollo y bienestar humano, afectando las oportunidades de movimiento, de expresiones corporales y motrices propias del desarrollo del individuo”, explicó el director del Departamento Disciplinario de Educación Física de la UPLA, Antonio Maurer Fürst.

Por su parte, el director de la escuela de Educación Física de la PUCV, Luis Espinoza Oteíza, expresó su preocupación por la medida, dado que en acuerdos anteriores entre el Consejo Académico Nacional de Educación Física y el Ministerio de Educación, la asignatura siempre tuvo carácter obligatorio.

“Lamentablemente, de pronto, nos enteramos por los medios y no sabemos las razones por las cuales se cambió. Toda la evidencia científica revela que es necesario mantener la educación física, porque si no se pierden todas las experiencias psicosociales que ésta demanda. No se trata de sacar músculos o ser mejor deportista, que evidentemente contribuimos a ello, nosotros contribuimos al bienestar humano y a formar a una persona integral”, afirmó el director de la PUCV.

El senador Lagos Weber sostuvo que la medida del CNED, respaldada por el Ministerio de Educación, no la comparte, particularmente, porque no queda claro por qué se tomó.

“No conocemos los fundamentos de qué es lo que está detrás. Acá se ha hecho un esfuerzo de combatir la obesidad infantil, de etiquetar los alimentos para una mejor salud. Se habla de modificar la dieta alimenticia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de tener una sociedad más sana. Se decide combatir el consumo de drogas replicando el plan de Islandia, y en él algo fundamental es la educación física, y hoy lo que tenemos es una medida que va a contrapelo de todo”, precisó el senador.

Finalmente, el diputado Víctor Torres espera que el CNED rectifique la medida, en atención a la condición de salud de los escolares del país.

“En Chile existen altos índices de obesidad infantil, que se traduce posteriormente en adultos con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades cerebrovasculares, por lo tanto lo que uno esperaría es una decisión contraria, es decir, de aumentar la cantidad horas educación física y no de disminuirlas. Esperamos que el consejo pueda rectificar esta decisión, de modo que no sea perjudicial en el proceso formativo de nuestros jóvenes”, dijo Torres.