411 estudiantes de colegios municipales de Quilpué fueron beneficiados con entrega gratuita de computadores

Un total de 411 alumnos de séptimo básico, pertenecientes a los colegios, escuelas y liceos municipales de Quilpué y El Belloto, fueron beneficiados con la entrega gratuita de computadores de alto estándar, equipos que son otorgados por el Ministerio de Educación, a través del programa “Me Conecto para Aprender” de Junaeb.

Las nuevas computadoras permitirán a los alumnos acceder a contenido digital y explorar nuevos recursos, además de ampliar su creatividad investigativa, disfrutar nuevos conocimientos y compartir sus aprendizajes. Lo anterior fue altamente valorado por los alumnos y apoderados, quienes destacaron la oportunidad de contar con esta herramienta para el desarrollo educativo estudiantil.

“Fue bueno porque así todos los niños después van a poder hacer clases con el computador y también para hacer las tareas, lo que nos va a ayudar a mejorar las notas y nos va a permitir aprender más al poder buscar la información de forma más sencilla para las tareas. En el colegio podíamos elegir entre tres computadores, uno que era Lenovo que era gris, un Acer que era rojo y un HP que era celeste”, mencionó Erick Heredia, alumno del Colegio Jorge Rock Lara.

Por su parte, Romina Donoso, apoderada del Colegio Darío Salas, dijo que “hay muchos niños que no tienen los medios o recursos para obtener un computador, así que me parece bastante bien lo que están haciendo por los alumnos. Ahora no vamos a tener que salir a un ciber a hacer trabajos, ahora ya con una impresora que podamos adquirir en la casa, estaríamos listo”, comentó Romina Donoso, apoderada del Colegio Darío Salas.

Acercando la educación

El programa busca acordar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante la entrega de un notebook, Internet por un año y recursos educativos digitales a cada estudiante que curse séptimo básico en establecimientos públicos.

“Encontré una excelente iniciativa, ya que les sirve mucho y es un apoyo grande para la educación de mi hijo, para que pueda mejorar las notas y le ayuda a la mayoría de los niños, ya que no todos tenemos el acceso a tecnología, y esto es como un regalo para ellos por sus buenas notas. Es ideal que cada niño tengo su computador y maneje información con respecto a cada materia que le está pasando el profesor”, expuso Karen Orellana, apoderada del Colegio Jorge Rock Lara.

Finalmente, Araldo Basaure, apoderado del Liceo Técnico Profesional Mannheim, agregó que “me siento contento, porque con esto mi hijo tiene para estudiar y para hacer las cosas que tiene que hacer en la casa y el colegio, así que bienvenido sea, porque es primer año que tiene este computador. Ahora tiene que poner empeño, ya que con este computador puede sacar las tareas y además es un alivio para mí, ya que no tengo que estar yo buscando libros para las tareas, ahora está todo en el computador”