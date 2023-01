En Villa Alemana serán catastradas cerca de mil familias para mejorar el acceso al agua potable

El catastro corresponde a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH), instrumento que permite conocer información de las personas y hogares afectados por una emergencia de déficit hídrico, y que por primera vez se realiza en Villa Alemana.

De manera inédita y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cientos de vecinos y vecinas de Villa Alemana, el Municipio Transformador realiza un catastro a casi mil familias a través de la Ficha Básica de Emergencia Hídrica (FIBEH). Esta encuesta se realiza por primera vez en la comuna, desde que comenzó a regir el instrumento por orden del Ministerio de Desarrollo Social en 2021, y permite conocer información de las personas y hogares afectados por una emergencia permanente de déficit hídrico.

Doble función de este instrumento ya que la aplicación del mismo, está enfocado en catastrar el número actual de familias que no cuentan con agua potable -y que en la actualidad se abastecen del recurso hídrico por camiones aljibe dispuestos por el municipio- pero, además, postular a la obtención de otro camión para asegurar el acceso al agua a vecinos y vecinas.

Gloria Solís, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) explicó que “como Municipio Transformador una de las prioridades es garantizar el acceso al agua de vecinas y vecinos de Villa Alemana. Tenemos sectores como Ampliación Prat con una larga data, alrededor de 40 años, y otros sectores que han incrementado su población. Por eso desde el equipo de Emergencia Social y Dideco estamos realizando en terreno la aplicación de la FIBEH lo que permite recopilar información de personas y familias afectadas por una emergencia. ¿Por qué es importante?, porque esta ficha nos permite contar con un instrumento fidedigno y actualizado para poder postular y apalancar recursos y, de esta manera, mejorar las condiciones de vida de cientos de personas y familias villalemaninas”.

En esa misma línea Karina Díaz, Encargada de Evaluación Social de Emergencias de la Municipalidad de Villa Alemana, señaló que este documento “se está aplicando con un equipo de aproximadamente veinte funcionarios (y funcionarias), todos acreditados desde el Ministerio con el fin de obtener, en algún momento otro camión aljibe. Se está realizando en todos los sectores de la comuna en donde entreguemos agua a través de camión aljibe”.

Respecto a la importancia de este mecanismo, agregó que “se está haciendo un trabajo conjunto entre Emergencias, Dideco y Organizaciones Comunitarias (…). Con esto se espera que podamos postular a la entrega de camiones aljibe a través de la delegación presidencial que entrega por periodos de tres meses camiones aljibe a ciertos municipios y uno de los instrumentos que debemos tener si o si es la ficha básica de emergencia hídrica”.

En concreto, serán once los sectores de la comuna, entre zona rural y urbana de Villa Alemana, encuestados con este instrumento y corresponden a: Quebrada Escobares, El Patagual, Lomas de Bellavista, Ampliación Prat, Comité Los Olivos, Campamento Nuevo Amanecer 21 de mayo, Sargento Aldea 285, Pasaje Buenos Aires, Ex Santa Elena, Viñas Fundo El Bosque y Amanecer Viñas Fundo el Bosque.

“Me gustó mucho que empezaran así porque van a solucionar muchos problemas, creo yo, a futuro porque se está tomando en cuenta que la gente tiene sus necesidades”, agregó Adriana Soto, vecina de sector ya señalado y quien llegó a la comuna en el año 2018.

Cabe señalar que el operativo se realiza hasta el viernes 27 de enero, a contar de las 15:00 horas, y para un correcto procedimiento del catastro las personas deben presentar su carnet de identidad y, actualmente, deber recibir agua a través de los camiones aljibe dispuestos por la Municipalidad de Villa Alemana.