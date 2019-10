ENANDES 2019: Experto desmitifica alza de desempleo por automatización de los trabajos

La novena edición del Congreso Internacional de Caja Los Andes, ENANDES 2019, que se está realizando hoy en el Parque Titanium, puso el foco del debate en el proceso de transformación de las organizaciones desde una mirada sostenible, y cómo el trabajo colaborativo permite bienestar y felicidad en las compañías.

En este marco el reconocido expositor internacional, el académico de la Universidad de Nueva York y autor del libro “The Sharing Economy”, Arun Sundararajan planteó su análisis respecto al reemplazo de trabajadores por las máquinas en sus empleos, señalando que “la automatización no sustituye a los humanos, sino que cambia la forma en que se hacen las cosas, aumentando la capacidad de las personas a través de los robots”.

Sundararajan planteó los desafíos que conlleva el proceso que vivimos, señalando que “existe hoy la creación de nuevos modelos de negocios, no es sustitución, no es reemplazo, hay que pensar más amplio. Como segundo punto destacó que los cambios son paulatinos y que la transformación puede ocurrir en distintas velocidades en diferentes países”.

En su presentación puso énfasis en que “a medida que las cosas empiezan a ser hechas por las máquinas lo que crece el mercado de trabajo, todas las aspiraciones humanas generan nuevas demandas para el trabajo humano”.

También expuso el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, quien coincidió con Sundararajan en el aumento de empleos por la robotización. ”Todas las revoluciones tecnológicas han creado muchos más trabajos de los que se han destruido. Nunca ha habido tantos robots, y las tasas de desempleo son las más bajas. En esto no podemos tener una pelea de trincheras, es un gran desafío país. Proteger a nuestros trabajadores, acompañarlos para que no se queden atrás, es lo que nos hará Chile un país donde se creen empleos del futuro y no seremos aquellos que nos lamentemos de los empleos del pasado”.

Por su parte “Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes sostuvo que “estamos orgullosos de ser articuladores y promotores de todo este ánimo de transformación que se está desarrollando en las empresas de nuestro país, ya que estamos convencidos de que no existe verdadero desarrollo si no es sustentable. ENANDES es un llamado a las organizaciones a trabajar de esta forma, una invitación a co-inspirarnos, a escucharnos y reconocernos entre nosotros para sumar sinergias y mejorar nuestra forma de hacer las cosas”.