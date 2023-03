Este sábado se estrena una nueva temporada de “Somos caleta”, con Loreto Aravena siendo parte activa de las personas que trabajan en torno al mar

El sábado 4 de marzo es tarde de estrenos en “Cultura con ustedes”.

Es así como el Área de Cultura de Canal 13 estrenará el nuevo programa “Ciudadanas” con Chantal Aguilar y la tercera temporada de “Ruta 5” con Claudio Iturra. Además, en la noche debutará la segunda temporada de “Te paso a buscar” con Pancho Saavedra e inmediatamente después “Maravillas del mundo” en su quinto ciclo, que mostrará la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia.

Dentro de estos estrenos, destaca el espacio que se hizo conocido el año recién pasado, “Somos caleta”, esta vez en su segunda temporada y liderado nuevamente por la actriz Loreto Aravena. En este nuevo ciclo, la conductora recorrerá una vez más las hermosas costas de Chile, en un viaje maravilloso que abarcará desde Antofagasta hasta Chiloé.

Es así como Loreto descubrirá a decenas de personajes, cuyas historias están cargadas de resiliencia, sacrificio y duros momentos, pero también de alegría y humor, algo que caracteriza a la gente del territorio nacional. Será una invitación a conocer las profundidades de nuestro asombroso mar, cargado de recuerdos y de exquisitos productos.

Para Loreto Aravena, participar una vez más en este proyecto fue una experiencia hermosa: “llegaremos a caletas en lugares recónditos, donde casi nadie accede y nos encontraremos con hombres y mujeres que hacen del mar y nuestras costas su forma de vida. Con una pasión, amor entrañable y agradecimiento por lo que son sus raíces, todo esto logra emocionar y nos hace cómplices de compatriotas que describen nuestro océano como un polo de energía y vida, con toda su diversidad”.

“Somos caleta”, en esta segunda entrega, no sólo visitará lugares sorprendentes y mostrará personajes entrañables, también su animadora vivirá en carne propia los rigores del oficio de la pesca. Es que será a través de sus ojos que los telespectadores podrán bucear, navegar y tirar las redes que, en cada amanecer, pescadores y pescadoras lanzan al mar llenos de esperanza.

Esta vez, Loreto no sólo acompaña, sino que es parte activa de la cotidianidad de mujeres y hombres del mar chileno. Además, celebrará y disfrutará de exquisitas tradiciones culinarias cocinadas con los productos que, manos expertas, arrancan cada día del inmenso océano que baña las costas de Chile.

En relación a esto, la actriz comenta que “lo que más me gusta es conectarme con la gente, sentir el cariño… estar en sus casas, conocer de cerca a sus familias y sus oficios”.

El programa del Área de Cultura de Canal 13 recorrerá desde la Región de Antofagasta hasta Chiloé en la Región de Los Lagos. Descubriendo, por ejemplo, a pescadoras que convierten a Cifuncho, cerca de Taltal, en una caleta gourmet; o a jóvenes que quieren recuperar su caleta a través del turismo en Perone, en la Península de Hualpén.

Para la conductora es difícil escoger una historia o un lugar porque todos tienen algo especial, pero reflexiona “creo que Cifuncho y Paposo (ambos en la Región de Antofagasta) fueron caletas que me marcaron, sobre todo por lo escondidas que están. Fue impresionante ver la recolección de las algueras y algueros en lugares donde no hay nada en cientos de kilómetros”.

“También Quellón y sus alrededores fueron experiencias hermosas. Me siento cada día más conectada con el archipiélago de Chiloé, con sus vecinos y vecinas, sobre todo la que habita en las islas”, puntualiza la ex actriz de telenovelas como «Soltera otra vez», «Preciosas» y «Pacto de sangre».

A lo anterior se suma que Loreto participará en la primera fiesta de San Pedro, Patrono de los pescadores, en las caletas Portales y Horcón, después de dos años de pandemia. Cabe recordar que para la ex protagonista de la serie “Los 80”, la caleta de Horcón es un lugar que la conecta con su pasado y con su familia. Por esto manifiesta que “fue maravilloso volver, hace muchísimos años que no participaba de esa fiesta y lo pasamos muy bien. Me reí mucho repartiendo vino en tetera, friendo pescada, buceando y conversando con su gente”.

Es así como Aravena reflexiona, “tengo solo buenos recuerdos de esta nueva temporada de ‘Somos caleta’ y agradezco a cada persona que me abrió su corazón para contarme su historia”.

Para ver el adelanto de “Somos caleta” en su nuevo ciclo, se puede acceder al siguiente link: https://www.instagram.com/p/CpCOmFthihY/

“Somos caleta” estrena su segunda temporada en “Cultura con ustedes” este sábado 4 de marzo a las 18:30 horas, por las pantallas de Canal 13.