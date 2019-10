Exhibición de corto #Niunamenos terminó con foro junto a la producción y miembros de la comunidad

Este pasado viernes 4 de octubre se exhibió el cortometraje #Niunamenos, autogestionado por KMS producciones, en el Centro Cultural Marga Marga Cuna del Arte, donde asistió la diputada por el Distrito 6, Carolina Marzán Pinto, integrantes del cuerpo de bomberos de Quilpué, miembros de comunidades motoqueras, de pueblos originarios y vecinos junto a los actores y la producción del cortometraje.

Luego de la exhibición del cortometraje, se dio una instancia de conversación entre los presentes, donde se compartieron anécdotas, ideas y opiniones respecto a la temática de la violencia de género, y la violencia en general.

La diputada Carolina Marzán invitó a todos a compartir el material en todo tipo de institución recalcando su importancia, pero también hizo hincapié en que tener instancias de conversación, donde realmente se hace el ejercicio de reflexionar es lo realmente importante.

“Poder difundir y conocer su opinión respecto este trabajo que es preciso y muy contundente y opiniones sobre todo lo que dice como motivo central apoyar saber que hacer en momentos de angustia, acoso, de desesperación.”, dijo Marzán.

“No olvidemos que la violencia hacia la mujer ha sido siempre. Si yo salgo a caminar a la calle a comprar pan a las 22 yo salgo sin miedo, a mí no me va a pasar nada. Y si me pasa, a lo mejor me van a apuñalar, a lo mejor me van a pegar, pero no me van a violar, no salgo con ese miedo, no me van a descuartizar, no voy a aparecer muerto en un canal… Entonces pongamos las cosas bajo contexto. El corto que acabamos de ver, disculpen la redundancia, es mucho más real de lo que creemos”, expresó Ariel Chacara, asistente.

“Cuando hoy miramos este corto que a mí me parece que nos grafica un poco y nos pone en contexto de lo que estamos viviendo hoy día de poder mirarnos y decir yo también fui victima y yo creo que cada una de nosotras que está aquí pasó por una situación de víctima…. Es necesario que nos empecemos a mirar, que empecemos a dialogar entre nosotras”, agregó otra asistente entre el público.

Kristina Slipchenco, Directora del cortometraje, comentó a La Opinión Online que respecto a los códigos, “la idea sería abarcar más. Hacer una serie, difundir distintos códigos. Pero tomamos estos tres porque son los que más se han difundido, lo más viralizados, los que más fácil se encuentran, de casos más fácil de comunicar”.

La directora mencionó que, si bien las situaciones eran recreaciones y situaciones ficticias, se basaron en “conversaciones, vivencias propias, lecturas, casos de personas que he conocido. Uno se inspira en cosas que ha escuchado, cosas que ha visto, cosas que te han pasado. Yo creo que todas las mujeres han pasado por uno de estos casos”.

“Creo que el material no es para enjuiciar, si no es un material para educar, para crear debate, para crear difusión”, finalizó Slipchenco.

El video está disponible en la red en YouTube y la página de Facebook del cortometraje #Niunamenos