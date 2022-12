Experto entrega consejos para enfrentar las olas de calor

Carlos Gómez, profesor de la especialidad de Prevención de Riesgos de la USM, da recomendaciones para la salud ante eventos meteorológicos extremos.

Hace pocos días se dio inicio oficial a la temporada de verano en nuestro país y con ello la llegada de las altas temperatura en todo el territorio nacional. En esta línea, el llamado es a cuidarse y tomar las medidas de precaución necesarias para cuidar la salud ante las olas de calor extremo cada vez más comunes en Chile.

Carlos Gómez, profesor de la especialidad de Prevención de Riesgos de la USM, entrega algunos consejos básicos “existen diversos ámbitos de precaución con los que tenemos que estar atentos, desde el cuido personal hasta las medidas de precaución a tomar en el hogar”.

El experto indica que lo fundamental es mantenerse hidratado y beber una cantidad considerable de agua al día “muchas veces no se pondera que el beber agua ayuda a que el cuerpo funciones en óptimas condiciones, especialmente en los días de calor extremo debe hidratarse, aunque no tenga la sensación de necesitarlo (sed), además incorpora oxígeno al organismo y evita calambres los que se presentan habitualmente en la noche por esta razón. Considere que en altura geográfica la hidratación es aún más necesaria, ya que tiene calor ambiental, baja humedad relativa y condición de hipobaria”.

De ser necesario, el profesor de la USM indica que debe evitarse exponerse al sol entre las 11 y 17 horas, además de aplicar protector solar sin importar el color de piel. También señala que debe privilegiarse alimentos frescos y de temporada, privilegiando frutas y verduras frías durante el día. De igual manera, se recomienda, entre esos horarios, evitar hacer ejercicios que exijan gran esfuerzo.

Como medida de seguridad es fundamental “retirar elementos inflamables presurizados de puntos o focos de calor (cerca de ventanas, interior de vehículos, otros), como es el caso de desodorantes, aromatizantes, desinfectantes, encendedores, entre otros”, indica Gómez.

Protección

En el hogar es fundamental generar corriente de aire, porque con “una buena ventilación puede reducir la sensación térmica entre 3 a 4º C. En caso de ser posible, dada la restricción del momento, refresque con agua zonas externas de la casa”.

Respecto a la vestimenta, es aconsejable utilizar ropa clara, liviana y transpirable y “en el ámbito laboral debe utilizar prendas certificadas para protección UV, así como en actividades al aire libre. Hoy en día, existe gran variedad en el mercado, además utilice lentes oscuros para la radiación solar, ya que puede producir daño ocular acumulativo no hacerlo”.

El experto hace un llamado a prestar especial atención a niños y personas de edad, así como en personas que hayan sufrido algún problema por exposición a calor severo en el pasado.