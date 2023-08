Farmacia Comunal de Quillota ha permitido ahorrar 7 mil millones de pesos a los quillotanos en la compra de medicamentos.

Establecimiento cumplió 07 años al servicio de la comunidad e inició proceso de modernización para la venta on line de productos.

Con una ceremonia realizada en la sede de la villa Santa Teresita, que contó con la participación de dirigentes vecinales y usuarios, la Farmacia Comunal de Quillota conmemoró sus siete años de labor.

La actividad fue encabezada por el alcalde Oscar Calderón Sánchez, junto al director de SaludQuillota Víctor Alvarado, junto a directivos, vecinos, vecinas, además de funcionarios y funcionarias de la farmacia comuna.

Impacto positivo

El jefe comunal quillotano destacó el positivo impacto de la farmacia en los usuarios de Quillota.

“Más de 28 mil personas inscritas desde que se creó. Estamos hablando de medicamentos que, si hubiésemos tenido que comprarlos directamente estamos hablando 11 mil millones de pesos, de los cuales sólo el 84% de ellos está subsidiado, es decir 3 mil millones fueron cancelados por las personas, con un ahorro de más de 7 mil 700 millones de pesos. Las cifras son increíbles. Un medicamento que en otro lado cuesta 100 en nuestra farmacia comunal cuesta 26, esa es la diferencia, hay un 84 por ciento de ahorro, esto impacta positivamente especialmente en nuestros adultos mayores”, explicó el alcalde Oscar Calderón.

Testimonio

En la jornada se presentaron testimonios de usuarios de la Farmacia Comunal de Quillota, quienes destacaron el importante ahorro para las finanzas familiares, como lo explicó Yolanda Fernández.

“El impacto que tuvimos como familia fue un ahorro económico. Me alivió el presupuesto familiar durante estos siete años que hemos tenido la farmacia. Tenía gastos bastante grandes con mi mamá, ella ya no está conmigo, pero nunca faltaron los medicamentos a bajo costo. La farmacia ayuda a muchas familias, estoy agradecida de la farmacia comunal”, indicó Yolanda Fernández.

El 90% de los usuarios de las farmacias comunales pertenecen a Fonasa y desde el 2016 a la fecha se han realizado más de 336 mil atenciones. Además, mensualmente se están inscribiendo más de 400 usuarios.

Modernización

Esta alta demanda de la Farmacia Comunal, hizo que SaludQuillota iniciara un proyecto de modernización para avanzar en la venta on line de medicamentos.

Así lo dio a conocer el director de SaludQuillota, Víctor Alvarado Miric, quien explicó que el objetivo es mejorar el servicio que se entrega a nuestros usuarios y usuarias.

“Lo que queremos hacer es que opere la venta on line de medicamentos, o por lo menos la solicitud de medicamentos on line, para las personas que puedan operar un computador, un celular, así como compran en distintos lugares, lo hagan también con los medicamentos nuestros. Para el pago también vamos a buscar mecanismos remotos para el pago, o si no pagar los medicamentos que hemos solicitado previamente en cualquiera de los lugares, los portales de pago del Municipio”, indicó Alvarado. El director de SaludQuillota agregó que la idea es buscar mecanismos, para evitar la presencialidad en la solicitud de los medicamentos.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los 11 funcionarios que actualmente trabajan en la Farmacia Comunal, incluyendo profesionales, técnicos y administrativos.