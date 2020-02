[GALERÍA DE FOTOS] Ozuna: “Yo no sé nada de política. Pero Chile, estoy con ustedes”

El encargado de comenzar el final de la última noche de este festival fue el reggetonero puertorriqueño Ozuna, quien triunfó e hizo bailar “perrear” a todo el público joven de la Quinta Vergara.

Ozuna hizo noticia desde mucho antes de llegar a Chile, puesto que se ponía en duda su ingreso al país por una demanda que tenía por estafa y amenazas con arma de fuego del año 2016 por un show no realizado en “El Huevo” de Valparaíso; sin embargo, llegó la madrugada de este viernes y dio su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton.

El intérprete de hits como “Se preparó” y “Adicto”, “Síguelo bailando” y “Dile que tu me quieres” fue premiado por el público con ambas gaviotas.

Además, el puertorriqueño hizo una intervención en medio del show enviando un mensaje al pueblo chileno: “Yo no sé nada de política, tampoco me he interesado en política. Lo único que quiero decir es que yo estoy con el Pueblo… Chile estoy con ustedes”.

Imágenes de Don Marcelo

En su conferencia de prensa previo al show, declaró que “Somos una enseñanza, les exhorto mucha paz cariño y muchos abrazos. Dejen el ego, creo que es toque necesita el mundo”.

“me gusta mucho interactuar con mis fanáticos, estar conectado y ayer puse en redes que adivinaran la canción con la que voy a abrir Viña y le regalo los tenis con los que ando puestos”