Gobernador Rodrigo Mundaca sobre tren Valparaíso – Santiago: “Uno espera que decisiones de esta naturaleza se conversen con la primera autoridad de la Región”

Tras el anuncio por parte del Presidente Gabriel Boric, y sus ministros de Estado, respecto a un nuevo trazado para desarrollar el esperado tren entre Valparaíso y Santiago, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó su desconocimiento previo del detalle del proyecto, al mismo tiempo que criticó los alcances de un anuncio que no fue consultado con el Gobierno Regional y autoridades de la zona.

“De forma muy periódica hemos estado encima del tema de transporte, porque el tema del transporte y la movilidad para el Gobierno Regional de Valparaíso constituye uno de los imperativos éticos y también morales, formular una política de transporte y movilidad para nuestra región (…) Yo estaba invitado a la actividad del día de ayer en la ciudad de Limache, donde se iba a hacer un anuncio, no sabíamos si era en materia de conectividad, en materia de transporte en la ciudad”, expresó la máxima autoridad regional, detallando que por motivos de agenda no pudo asistir, puesto que estaría exponiendo en una actividad online de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), y –posteriormente- participando en el primer taller territorial para la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo, en la comuna de El Quisco.

Sobre los detalles del anuncio, el Gobernador Regional precisó que “El día de ayer, como le ocurre a muchos ciudadanos de la región, nos enteramos de que se hizo el anuncio de una línea férrea que va desde Limache a La Calera, desde La Calera a Llay Llay, desde Llay Llay a Til Til, y desde Til Til a Quinta Normal. Y, la verdad, es que me enteré por la prensa. La verdad que, en el marco del proceso de descentralización, y a propósito de todo lo que hemos hecho en materia de transporte, lo mínimo que uno espera es que decisiones de esta naturaleza se conversen con la primera autoridad de la región, y no lo digo ufanamente, o no lo digo pretenciosamente, estoy al frente de la Región de Valparaíso a propósito de la descentralización. Me toca liderar al interior de AGORECHI la comisión de trabajo de Nuevo Modelo de Descentralización Político y Administrativo, y -por tanto- me parece una situación súper irrespetuosa con el proceso de descentralización”.

Junto a esto, el Gobernador Rodrigo Mundaca enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad ferroviaria en el país, apuntando a que “Yo soy de aquellos que ha señalado siempre que necesitamos trenes para Chile. Siempre hemos señalado también que es fundamental hoy día contar con un tren de doble propósito: Valparaíso – San Antonio, San Antonio – Santiago; doble propósito: de carga y de pasajeros. He dicho también que me niego a que la empresa de Ferrocarriles del Estado esté secuestrada por grupos de interés que han tenido el propósito de destruir la empresa de Ferrocarriles del Estado. Por tanto, soy un aliado de todas y todos que añoramos y que añoran la posibilidad de tener trenes en el país, pero lo que se anuncia el día de ayer sin la participación del Gobierno Regional de Valparaíso, lo que se anuncia el día de ayer de manera inconsulta con las autoridades territoriales (…) la verdad que me parece un nuevo despropósito y espero que ese despropósito se corrija, y se corrija a la brevedad porque transporte y movilidad son un derecho y son una necesidad en la región de Valparaíso y los trenes no pueden estar ausentes”.

GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

En materia de la gestión en transporte y movilidad, el Gobernador de la Región de Valparaíso también detalló algunos de los avances desarrollados por el Gobierno Regional, recalcando lo fundamental que es este ámbito para su gestión.

“El año 2022 me correspondió acompañar a los ejecutivos de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) al servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Valparaíso a entregar el estudio de impacto ambiental para la prolongación de la línea férrea Limache – La Calera. A reglón seguido, en la estación de La Calera firmé un protocolo de trabajo y de colaboración también con los ejecutivos de EFE para la prolongación de la línea férrea La Calera – Los Andes. Acompañé también a los ejecutivos de EFE, del Metro Tren en particular, habilitación de la estación Valencia precisamente en esa zona de conurbación entre la comuna de Quilpué y la comuna de Viña del Mar”, precisó la autoridad.

Con lo anterior, el Gobernador Mundaca resaltó igualmente los esfuerzos en materia de transporte público, en donde “Como Gobierno Regional nosotros también entregamos subsidios para “Renueva tu Micro”, “Renueva tu Colectivo”. Con el tema de la presencialidad de las y los niños que van a las escuelas, que van a la universidad, en marzo del año 2022 tuvimos que habilitar una mesa de trabajo y de colaboración con todo el ecosistema de transporte regional (…) Hace poco también -casi ya al finalizar el 2022- recibimos al ministro de transporte, a propósito de la puesta en marcha de la electromovilidad. Por ejemplo, en la región de Valparaíso y particularmente en la ciudad de Valparaíso”.