Amplían entrega de agua en Laguna Verde con dos nuevos estanques de 10.000 litros

La medida beneficiará a alrededor de 150 personas y servirá para el uso de vecinos y el combate de incendios.

Como forma de extender el servicio de entrega de agua en la localidad de Laguna Verde, el municipio de Valparaíso ha dispuesto de dos nuevos estanques, de 10.000 litros cada uno, en los sectores de Tierras Rojas y Camino Costero, con el fin de garantizar el acceso de este vital elemento a los vecinos y vecinas de la zona. Además, ante la solicitud realizada por un grupo de usuarios de la Posta Rural lagunina, pasarán a formar parte del recorrido de entrega domiciliaria de agua vía camiones aljibes, lo que beneficiará a cerca de 150 residentes del lugar.

Alejandro Escobar, director de la Secretaría Comunal de Planificación de la alcaldía porteña, sostuvo que “sabemos que estas acciones de mitigación requieren, además, del desarrollo de proyectos de mayor envergadura y de la colaboración del Gobierno Regional y nacional en una temática tan importante, por lo que hemos oficiado al Gore para coordinar acciones específicas en Laguna Verde, de manera complementaría a la mesa hídrica provincial convocada para la próxima semana”.

Acerca del diálogo y organización que se ha tenido con la comunidad, Escobar explicó que “estamos coordinados con los vecinos que han estado proponiendo alternativas de solución más de fondo, que vinculen el desarrollo de iniciativas de agua potable rural con el diseño de una planta desalinizadora. En esto último tenemos comprometido para este año un estudio de prefactibilidad para avanzar en esta línea con la mayor participación de la comunidad en ello”.

Por su parte, Cristian Moya, delegado municipal de Laguna Verde, afirmó que “sobre un segundo requerimiento que ha hecho el Movimiento por la Defensa de Laguna Verde, el tribunal da cuenta de que se está cumpliendo con lo solicitado, y para esto hemos puesto a disposición no solamente los camiones, que están entregando agua a 260 personas que fueron los requirentes, sino que, además, el municipio ha dispuesto dos nuevos estanques de agua que tienen dos fines: el poder satisfacer la necesidad de agua de los vecinos y ayudar en el combate de posibles incendios”.

En tanto, Gloria Rojas, vecina de Tierras Rojas, “para mí, que se instale un estanque de 10.000 litros es sumamente primordial. Tengo un refugio con 34 perritos que fueron abandonados acá, y al no contar con apoyo, porque no somos una ONG, somos un refugio particular, el tema del agua es sumamente primordial”.