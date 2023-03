Hospital Dr. Gustavo Fricke refuerza vacunación con bivalente contra el covid

Se ofrece la vacuna a todos los usuarios del Consultorio mayores de 50 años y a los pacientes inmunosuprimidos mayores de 18 años.

En el sector de Toma de Muestras del Consultorio Adosado de Especialidades, el Hospital Dr. Gustavo Fricke instaló un nuevo punto de vacunación para reforzar la inmunización contra el covid para usuarios y usuarias.

La enfermera Francisca Maculet cuenta que “nuestra población objetivo son población mayor a 50 años, en población general, personas sanas. Mayores de 18 años en pacientes con enfermedades crónicas y personas que tengan alguna enfermedad inmunosupresora, que estén con algún tratamiento inmunosupresor, terapia biológica, pacientes trasplantados de corazón, pulmón, etcétera”. Los usuarios y usuarias interesados pueden acercarse, sin agendamiento previo, de lunes a viernes de 11 a 14.30 horas al sector de toma de muestras para aplicarse la dosis de refuerzo y completar así su esquema de vacunación.

Así lo hizo María Isabel Cabezón, usuaria de Reñaca, Viña del Mar: “Me la ofrecieron aquí en el Hospital esperando la consulta, entonces aproveché. Estupendo porque no hay que caminar por tantos lados preguntando dónde se puede uno vacunar. No quiero contagiarme, por los contagios que hay. Por eso yo me cuido, en eso yo soy bien consciente de cuidarme”, afirmó después de su dosis y con su carné de vacunación en mano.

Francisca Maculet recorre el consultorio ofreciendo la posibilidad de vacunarse: “Tenemos harto público que vamos a incentivar y a educar a diario en el consultorio en sí. Hay que educar, hay que incentivar a toda la población en las actividades diarias que realizan, ya sea tomando hora de exámenes o esperando atención médica etc. Están acostumbrados a ir al consultorio a vacunarse, y es por eso que se abre este nuevo punto en el CAE para acercar la vacunación, esta nueva vacuna bivalente, a la población objetivo”.