La novedosa propuesta musical de Criss: Música urbana, R&B y Lo-Fi

El artista nacional lanzó recientemente su primer sencillo como solista titulado “Dime”, una historia de amor y tristeza ya disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales

Cristián Ortiz es un compositor, cantante y músico oriundo de Casablanca, Región de Valparaíso, que a sus 26 años se ha desarrollado en la música como intérprete en distintos instrumentos, como el violín, la guitarra y el piano. Tras 10 años trabajando en esta línea, con el tiempo fue interesándose por el canto y la producción musical, herramientas que las utilizó para este 2023 dar el paso de lanzar su carrera solista como «Criss», proyecto que busca fusionar los estilos urbanos de actualidad con sonoridades provenientes del Jazz, el R&B y el Lo-Fi.

Hoy en día está iniciando este proceso con el lanzamiento oficial de “Dime”, su primer single, ya disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales.

“La idea surge en un momento cuando sentí que debía crear algo propio como músico. Sentía dentro de mí que quería contar historias que conectaran con el público y ayudar desde esa vereda, utilizando los ritmos urbanos para aquella visión musical. Siempre he sido un intérprete en orquestas, bandas y otras agrupaciones, pero con este proyecto busco llevar una propuesta que pospuse por mucho tiempo, por variadas situaciones”, expresó Criss

Sobre este primer sencillo, el artista comentó que “esta canción habla de una pareja donde ella no está pasando por un buen momento. Él trata de explicarle que la vida es muy bella y lo es mejor si están juntos en esto, acompañados y aferrados uno al otro, con el fin de lograr hacerla sentir feliz. Este tema, a su vez, busca utilizar los géneros urbanos, como el Rap y Trap, mezclados con sonoridades del R&B y el Lo-Fi, para lograr una sonoridad y armonía musical que escape un poco de lo tradicional en estos géneros”.

Consultado por la importancia de este lanzamiento, el músico afirmó que “para mí lanzar este single es superar una barrera gigante a nivel de vida. Siempre he sido una persona con miedo a mostrar sus creaciones y a lanzarse a cosas nuevas, pero llegó un momento en que me pregunté por qué no intentarlo, qué pierdo si lo hago, entonces agarré confianza, motivación y fe en lo que estaba haciendo y gracias a las redes sociales, sumado al apoyo de amigos, familia y equipo de trabajo, salí adelante y logré esta linda meta”.

De esta manera, Criss inicia un camino con un 2023 cargado de novedades y nuevos lanzamientos musicales que informará durante el año a través de sus redes sociales.

Criss – Dime (single en Spotify):

https://open.spotify.com/track/5ya0vVfv7seZADdJgOlpt3?si=45ffe851c1ae43ff

Instagram Criss: https://www.instagram.com/criss.mus1c_/