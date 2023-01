La Trilla a Yegua Suelta más grande de la Región de Valparaíso traerá tradiciones y folclor

Este 28 y 29 de enero se realizará la Fiesta Costumbrista de Calle Larga en terrenos de la antigua casona en la que nació el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda

Cazuelas de campo, charquicán, empanadas criollas, entre otros platos típicos, podrán ser disfrutados en la 45° versión de la Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, que se realizará el 28 y 29 de enero, en los terrenos de la antigua casona en la que nació el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Calle Larga, provincia de Los Andes.

Además de la gastronomía tradicional, los asistentes a esta actividad podrán conocer el proceso de la trilla, visitar stand de artesanías, disfrutar de la presentación de grupos folclóricos, conocer diversas actividades y juegos tradicionales del campo y bailar y cantar con la presentación de Amar Azul, Los Kuatreros del Sur, Entremares, La Zaga, Jordan y Tú y otros grupos nacionales y locales.

En versiones anteriores la fiesta ha congregado a visitantes provenientes del Valle de Aconcagua, de la Región de Valparaíso, como también de distintos rincones del país, principalmente de Santiago, ciudad que se encuentra a 64 kilómetros de Calle Larga.

La alcaldesa Dina González, realizó una invitación a todos quienes quieran disfrutar de esta fiesta “estamos muy felices de retomar esta tradición que se vio interrumpida durante dos años a raíz de la pandemia. Quienes asistan podrán disfrutar de platos típicos, artesanías, y en especial del proceso de trilla de forma tradicional donde no se utilizan máquinas como se hace ahora, sino que son las yeguas las que, al correr sobre el trigo, separan la paja del grano. Con esto conservamos una antigua tradición ya desaparecida de nuestros campos”.

Además de disfrutar de la Trilla, los asistentes podrán visitar la casa natal del ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, espacio que fue restaurado y convertido en un Centro Cultural que actualmente mantiene un museo y diversas exposiciones abiertas al público.

En la cuadragésima quinta versión de la Trilla a Yegua Suelta, el Gobierno Regional de Valparaíso, entregó recursos para su realización, lo que permitirá potenciar el turismo rural que ha cobrado relevancia como panorama para visitantes nacionales y extranjeros.

La entrada a esta fiesta es liberada.