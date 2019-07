Valparaíso: Se inicia trabajo Compromiso País a nivel regional

El Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y el Intendente Regional, Jorge Martínez, presidieron el lanzamiento de Compromiso País en la Región de Valparaíso -en un acto efectuado en el auditorio del Edificio Cousiño DUOC UC-, instancia donde se conformaron las ocho mesas intersectoriales que trabajarán en las brechas detectadas a través de este compromiso.

Dicho programa tiene como meta reducir las cifras de la pobreza multidimensional, la que alcanza a 3.5 millones de personas a nivel nacional.

El Ministro Sichell explicó los alcances de este compromiso que ha asumido la Región de Valparaíso: “Hoy día le damos el puntapié inicial a Compromiso País, que es básicamente el compromiso que toma el sector público, el sector privado, la academia y las mismas personas, que están en situación de pobreza por trabajar, en conjunto para el desarrollo de la región y particularmente para superar las condiciones de vulnerabilidad que sufre mucha gente en la región. Este es un desafío que el Presidente Piñera puso encima de la mesa hace cerca de 8 meses y que básicamente nos obliga a acelerar los procesos de innovación social, de generación de políticas públicas y generar proyectos pilotos para poder encontrar soluciones rápidas a los problemas que están afectando hoy día en la vulnerabilidad social en la región”.

“Hoy día vimos una sala llena, en que el sector privado estaba completo, en que estaba toda la academia, en que además había gente de la sociedad civil que venía a cooperar y básicamente lo que está haciendo el intendente acá, encabezando este trabajo, es invitar a todos a trabajar en lo que es el principal desafío de Chile en los próximos diez años que es vencer y derrotar a la pobreza. No tenemos que olvidarnos que en esta región siguen habiendo situaciones de pobreza multidimensional y que nuestro compromiso como gobierno es empezar a trabajar para derrotar la pobreza ahora con todos los actores comprometidos en esto”, finalizó.

La Región de Valparaíso es la segunda región del país que pone en marcha Compromiso País; trabajo que se realiza en conjunto con el mundo público y privado, la academia y la sociedad civil, que estuvieron presentes en esta ceremonia.

El Intendente Martínez destacó la participación de diversos sectores vinculados en este Compromiso: “En el país hay tres millones y medio de personas que viven en algún tipo de vulnerabilidad, la pobreza multidimensional, que les impide desarrollarse, crecer, tener buena calidad de vida, tener mejores expectativas, en definitiva, que lo limitan y de la cual no pueden salir solos. Necesitan que en conjunto con ellos, analizamos las situaciones de cada una de estas vulnerabilidades y en conjunto hacemos un buen diagnóstico y elaboramos un plan de trabajo, una política pública, un plan de acción. Y así vamos midiendo si ese instrumento o esa política funcionó. O decidimos buscar otra y así podemos ir derrotando estas situaciones que son muy invalidantes y limitan seriamente, incluso la libertad, afectan la dignidad, lo más íntimo de cada persona. Nosotros queremos abordar estas realidades en conjunto con las personas en situación de invalidez, con los adultos mayores que limitan a la familia porque necesitan que los cuiden permanentemente”.

“Abordar las situaciones de reos que no tienen posibilidades de capacitación; jóvenes que no han terminado la educación; adultos que no han podido tener una educación completa; personas que buscan empleo y no lo encuentran; personas que viven hacinadas en situación de campamentos; personas que en los radios urbanos no cuentan con agua potable y alcantarillado. Es decir, poner sobre la mesa estas realidades y en conjunto con el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil, los grandes gremios, buscar ingeniosamente nuevas formas para resolver estas vulnerabilidades, para tener un país más justo y equitativo”.

Las ocho mesas intersectoriales abordarán las problemáticas de personas que viven en una residencia sin servicios básicos sanitarias; personas en situación de campamentos; adultos mayores que viven solos; personas mayores de 18 años que no han completado escolaridad; mayores de 18 años sin empleo y no cuentan con fuentes de ingreso; familias en que uno de sus integrantes presenta dependencia moderada o severa que no le permite ser autovalente; personas en situación de calle y personas en el sistema penitenciario sin acceso a capacitación y rehabilitación.

La profesional Alejandra Pizarro, como integrante del comité coordinador dijo que lo importante de este trabajo es que las en estas comisiones se integren las personas que viven en estado de vulnerabilidad: “Tal vez durante el último tiempo, muchas veces hemos diseñado políticas públicas o desde la sociedad civil – que es el sector que yo represento-, hemos hecho cosas para otros. Hoy día necesitamos cambiar de paradigma y hacer las cosas con esos otros, porque nadie como ellos saben lo que necesitan, qué soluciones hay. Escucharlos en primera persona es ponerle rostro a cifras que la CASEN nos entrega, pero mientras no le pongamos rostro es muy difícil que de verdad nos comprometamos hasta el final. Precioso es el Compromiso País en que nos encontramos los que pensamos distinto, somos distintos, tenemos distintas miradas para trabajar junto con aquellos que sufren la mayor pobreza de inclusión en Chile”.