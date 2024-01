Llaman al autocuidado por alto número de fallecidos en los primeros días del verano 2024.

La Autoridad Marítima de la Armada de Chile hace un llamado al autocuidado y no ignorar las recomendaciones de seguridad entregada por la Institución, recordando que solo 114 playas son consideradas aptas en el país.

A pesar de los constantes llamados al autocuidado, no acercarse a lugares peligrosos del borde costero, y tomar las precauciones en los ríos, lagos y balnearios del país, la comunidad no ha puesto la atención necesaria a las distintas recomendaciones que entrega la Autoridad Marítima.

Lo anterior se ve reflejado en la lamentable cifra de 9 fallecidos hasta hoy a nivel nacional, ocurrido la mayoría de ellos mientras estaban vigentes avisos de marejadas anormales, que han afectado la costa del país desde Arica a Constitución, incluyendo el archipiélago Juan Fernández; condiciones que son anunciadas tanto por las autoridades como por los medios de prensa.

Ante los llamados de emergencias, el Jefe de Comunicaciones de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marítima Mercante, Capitán de Corbeta LT Raúl Valverde, indicó que, “en todo el Territorio Nacional, la Policía Marítima realiza un esfuerzo coordinado con otras instituciones para resguardar la seguridad de las personas en los espacios públicos durante este periodo estival”.

Asimismo, recalcó que un factor fundamental y quizás el más importante, tiene relación con las conductas que tengan las personas al momento de visitar una playa de mar, lago o río, “si bien nuestro país posee alrededor de 900 playas, solo 114 son consideradas aptas para el baño. Esto quiere decir que, muchas veces, las personas van a playas no aptas para el baño y además no toman medidas de autocuidado al momento de ingresar al mar. Por eso la Autoridad Marítima está realizando una campaña de seguridad para que las personas tomen conciencia y los resguardos necesarios para cuidarse en esta temporada estival. Además, puso a disposición de la comunidad la aplicación ‘Playas – Chile’, donde encontrarán información sobre las playas aptas y no aptas para el baño y avisos de marejadas”, indicó el Capitán LT Valverde.

Campaña de Autocuidado

Desde que se inició la temporada de verano, la Autoridad Marítima entrega una serie de recomendaciones a través de los medios de comunicación y redes sociales institucionales, para que la población tome conciencia y asuman una conducta de autocuidado, sin exponerse a riesgos innecesarios que pongan en peligro la vida humana.

El llamado es a seguir estos consejos y no arriesgarse, cuando hay avisos de marejadas, ya que estos eventos generan condiciones de peligro a las personas, por el fuerte oleaje que daña la infraestructura costera, provocando sobrepasos e inundaciones en la costa, erosión y pérdida de arena en las playas, además de no sólo arrojar agua de mar, si no también arena, piedra y escombros, los que pueden causar lesiones en la comunidad al transitar por el borde costero.

A lo largo de Chile, son cientos los marinos que diariamente están atentos y vigilantes a cumplir con su labor de salvaguardar la vida humana en el mar, no sólo en unidades a flote, sino que también por aire desde donde los nadadores de rescate se lanzan al mar en las condiciones más extremas. Por ello, siempre debe prevalecer una conducta de autocuidado que permita, finalmente, disfrutar de un verano de manera segura y en familia.