Los trabajadores hoy confían más en sus empresas que en 2019.

El estudio Confianza Organizacional 2023, elaborado por OTIC Sofofa y Consultora Almabrands, tiene alcance nacional y determinó los cambios generados en la confianza de los trabajadores en diversas organizaciones.

Presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, aprovechó la instancia para dar a conocer que el gremio está desarrollando el programa “Diálogos para la Confianza”, para crear espacios horizontales entre colaboradores de diferentes áreas de las empresas y así fomentar la confianza al interior de las compañías.

OTIC Sofofa Capital Humano y la consultora Almabrands lanzaron el estudio Confianza Organizacional 2023, la más completa investigación que se realiza en Chile referida a esta materia dentro de las empresas del país.

El primer gran resultado del estudio 2023 es que la confianza que los trabajadores tienen en sus empresas aumentó 4 décimas respecto de la medición 2019. En la escala de 1 a 7, alcanza un promedio de 5,6 e implica un importante incremento en un período marcado por la pandemia de Covid-19 y su impacto en el mundo del trabajo.

Esta alza se explica, principalmente, por un cambio en la distribución de los niveles de confianza durante el periodo, ya que mientras en 2019 predominaban los desempeños medios de confianza (44% de notas 5), este 2023 se observa un aumento significativo de las notas de alto desempeño en confianza (de 35% a un 61% de notas 6 y 7).

Las empresas que más crecieron en confianza fueron las medianas, con 6 puntos de incremento, en tanto que las que menos lo hicieron fueron las microempresas, que crecieron sólo 1 punto. No obstante, continúan siendo el espacio de mayor confianza.

Junto con este significativo incremento de la confianza entre los trabajadores, la investigación también detectó que la Conexión y Compromiso con el Entorno es la dimensión con mayor crecimiento como foco de interés de los trabajadores, y que la Cercanía, Colaboración y Participación, representa la dimensión más relevante en la construcción de confianza al interior de las organizaciones.

En la instancia, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, destacó que desde el gremio hay un compromiso de promover y cuidar espacios de diálogos. “Desde el rol público que tiene nuestro gremio, tanto abordando los desafíos país como también los de la propia empresa, estamos desarrollando el programa “Diálogos para la Confianza”, que tiene por objetivo crear espacios horizontales entre colaboradores de diferentes áreas de las empresas, que permitan fomentar el vínculo humano y nutrir la confianza al interior de las compañías,” explicó.

A su vez, destacó que “la cercanía, colaboración y participación reflejan la dimensión más relevante para construir vínculos duraderos en las organizaciones, por lo mismo, estos tres conceptos deben orientar nuestra acción empresarial para generar una conexión entre las instituciones que trascienda hacia la sociedad”.

Confianza Organizacional 2023

El estudio contempló una medición desarrollada entre enero y marzo de 2023, en la que participaron 2.870 trabajadores.

La investigación permitió establecer los grandes ámbitos de transformación respecto de la confianza al interior de las empresas producidos por los cambios sociales, tecnológicos y culturales que afectan al mundo del trabajo.

“La construcción de redes de confianza no solo beneficia a las personas y organizaciones en particular, sino que permea a toda la sociedad, pues no existe un espacio público que congregue más diversidad, historias y realidades de vida que la empresa”, dijo Carolina Altschwager de Almabrands, quien agregó que “aquellas culturas con mayor confianza son psicológicamente más saludables. ¿Puede una empresa generar confianza en las comunidades y consumidores, si no lo logra con sus trabajadores?”.

En su intervención, Natalia Lidijover, gerenta de Desarrollo de Capital Humano de Corporación SOFOFA, subrayó que “a partir de este estudio damos un nuevo paso en nuestro desafíos de entender, medir y gestionar la confianza en la empresas, pues estamos seguros de que se trata de un activo esencial para generar organizaciones que se adapten mejor a los cambiantes escenarios que vivimos”, señaló.

Al respecto agregó que “hoy vivimos transformaciones de fondo en el mundo del trabajo y la confianza es el elemento que permite contar con la flexibilidad para convertir esos desafíos en oportunidades para las personas, sus equipos y organizaciones”.

Los resultados del estudio se dieron a conocer durante el encuentro titulado “Abrir diálogos para construir confianza en las empresas”, en el que participaron importantes personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional, encabezadas por la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro.

El evento incluyó un panel de conversación en el que tomaron parte Alfredo Zamudio, director de Misión Centro Nansen por la Paz y el Diálogo; Francisca Herrera, directora de Recursos Humanos Sodexo Beneficios; Holger Paulmann, presidente Ejecutivo de Sky Airline, y Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Recursos Humanos de Antofagasta Minerals.

Otras cifras reveladoras

La investigación, cuyos datos son comparables con la versión realizada en 2019, permitió establecer tres grandes ámbitos de transformación respecto de la confianza al interior de las empresas:

Un significativo aumento de la confianza entre los trabajadores en términos generales. La Cercanía, Colaboración y Participación, como la dimensión actualmente más relevante para construir confianza en las organizaciones. La Conexión y Compromiso con el Entorno, como la dimensión con mayor crecimiento en desempeño.

Respecto al segundo punto, Cercanía, Colaboración y Participación es la dimensión más importante para construir confianza organizacional actualmente, con un 26% de importancia. Respecto a las otras dimensiones, Respeto y ética organizacional alcanzó un 22%, Responsabilidad y cumplimiento de compromisos 13%, Competencias adecuadas y fomento al desarrollo 12%, Capacidad de manejar conflictos y crisis 10%, Conexión y compromiso con el entorno 8%, Preocupación por las condiciones laborales 6% y Claridad y honestidad en la comunicación 4%.

Respecto a Cercanía, se trata de brindar espacios más abiertos y cercanos, donde las personas sientan que pueden aportar sus ideas para el desarrollo futuro de la organización y que éstas además sean consideradas.

Por su parte, Conexión y compromiso con el entorno es la dimensión que más crece en su importancia, pasando de un 2% a un 8%, detectando una demanda por generar nuevos compromisos, que pongan al centro a las personas y su entorno. “Tangibiliza la necesidad de un propósito que le aporte sentido al trabajo que realizamos, y una mayor conciencia de que las empresas y organizaciones deben involucrarse y participar activamente en aquellos temas que son relevantes para la sociedad”, añadió Carolina Altschwager.

Otro tema relevante: la mayor confianza se observa entre quienes trabajan de manera híbrida. “Si bien la adopción del teletrabajo en primera instancia fue una medida de urgencia, con el tiempo las empresas también han sido capaces de valorar los significativos ahorros en costos y el impacto que esta modalidad tiene en el bienestar de muchos de sus trabajadores, lo que también repercute en su productividad”, apuntó Natalia Lidijover.

Si bien quienes trabajan de manera online presentan niveles de confianza mayores a quienes trabajan de manera presencial (67% versus 57%), bajo esta modalidad se mantienen altos niveles de desconfianza (con un 16% de notas de bajo desempeño, de 1 a 4). Probablemente la falta de instancias presenciales combinadas con el teletrabajo, producen mayor desconexión y un menor desempeño de dimensiones como cercanía y participación de los trabajadores.

Otros puntos interesantes del estudio son:

Al igual que lo observado en 2019, vemos que la confianza de los trabajadores es mayor hacia su equipo de trabajo, y luego hacia su jefe directo y la empresa en general. Si bien los menores desempeños de confianza se dan hacia los “otros equipos de trabajo” y los “directores o gerentes”, estos últimos son quienes presentan el mayor aumento de indicador dentro de la Red de Confianza, subiendo en 3 décimas, de un 5,0 a un 5,3.

Si bien los menores desempeños de confianza se dan hacia los “otros equipos de trabajo” y los “directores o gerentes”, estos últimos son quienes presentan el mayor aumento de indicador dentro de la Red de Confianza, subiendo en 3 décimas, de un 5,0 a un 5,3. Una nueva dimensión relevante es Claridad y honestidad en la comunicación, que de 0% en 2019, alcanzó un 4% en 2023. Pandemia y crisis económica, junto a la incertidumbre financiera, social y laboral, reforzaron la importancia de contar con mayor transparencia en la información por parte de las organizaciones.

El estudio Confianza Organizacional 2023, se encuentra disponible de manera íntegra en www.oticsofofa.cl/confianza .