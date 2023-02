Más música y diversión: Por éxito de convocatoria Enjoy Summer Fest se extiende

El festival gratuito más grande de Chile recarga su apuesta y continúa 2 semanas más para no darle tregua a marzo.

Han sido ocho semanas, más de 50 artistas, miles de clientes, vítores y variados ritmos musicales los que se han subido a los escenarios de los diferentes casinos Enjoy en Chile, con un line up explotado que se niega a que llegue marzo y la cotidianidad, es por aquello, que Enjoy Summer Fest continuará hasta el 11 de marzo en todos los Enjoy.

“Este festival ha sido una sorpresa, nunca esperamos el recibimiento que tuvo por parte de nuestros clientes y la comunidad, fue una apuesta jugada, pero como expertos en juego fue un All In y no dejaremos que marzo nos baje los brazos porque queremos que Viña del Mar siga vibrando con este tremendo Enjoy Summer Fest”, puntualizó el gerente general de Enjoy Viña, Rodrigo Bórquez.

Nombres como Joe Vasconcellos, Chocolate Latino, Los Ramblers y G.I.T. son parte del line up que los visitantes de la zona podrán disfrutar gratis, tras el pago de la entrada a la sala de juegos (4.300), de miércoles a sábado en el bar Blend del casino viñamarino.

Bórquez agregó que “la apuesta para el resto del año es seguir entregando un espacio de entretención, un punto de encuentro para el viñamarino y el turista, desde exquisitos bares y restaurantes, buena coctelería, entretención, un buffet de primer nivel, sorteos, discoteca, de todo. En Enjoy Viña siempre habrá diversión garantizada”.

Cabe destacar que para conocer la gama de actividades completa se puede acceder a www.enjoy.cl y www.enjoysummerfest.cl.

Calendario de espectáculos gratuitos tras pago de entrada a sala de juegos:

• Marzo:

o 1 – Tributo Yuri

o 2 – Joe Vasconcellos

o 3 – Erick Berríos

o 4 – Chocolate Latino

o 8 – Tributo Ana Gabriel

o 9 – La Noche

o 10 – Los Ramblers

o 11 – G.I.T.

o 16 – Tributo Luis Miguel

o 17 – King África

o 18 – Mario Guerrero

o 23 – Tributo Camilo Sesto

o 24 – Glup

o 25 – Garras de Amor

o 30 – Tributo Wisin y Yandel

o 31 – De Saloon