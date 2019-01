Mega Plus debuta con más de 15 estrenos

La tercera señal del grupo Bethia debutó este 1 de enero en la frecuencia 24 y 736 HD de VTR. La nueva señal cuenta con más de 15 estrenos prime

en su parrilla de verano .

Estos son:

Mundo Plus (“Mundo plus hoy” Lunes a viernes a las 9.00 hrs/ “Mundo plus vanguardia” a las 20.00 hrs)

Espacio noticioso con José Antonio Neme.

Lo que faltaba (De lunes a viernes a las 19.00 hrs)

Versión televisiva del programa de radio Infinita, con Catalina Edwards y José Antonio Neme.

Quién lo diría (De lunes a viernes a las 08.00 hrs )

Versión televisiva del programa de radio Infinita, con Juan Manuel Astorga y Constanza Stipicic.

Carceleros (Jueves 22.00 hrs durante enero)

Serie de Globo sobre un guardia de prisión que vive las dificultades del encarcelamiento: las suyas y la de los presidiarios.

Girlfriend’s Guide to Divorce (Viernes 22.00 hrs)

Serie sobre una autora de libros de autoayuda que trata de navegar su nueva vida como una mujer soltera.

Phi (Miércoles 22.00 hrs)

Serie turca producida por Ay Yapim sobre un exitoso psicólogo que busca manipular las emociones de una hermosa bailarina para quedarse con ella.

The Returned (Martes 22.00 hrs)

Un pequeño pueblo queda totalmente traspuesto cuando regresan algunos de sus habitantes, de los que se pensaba, estaban muertos.

Bajo Presión (Jueves 22.00 hrs, durante febrero)

Serie de Globo sobre la aguerrida rutina laboral de un médico de un hospital público brasileño.

Oliver’s Twist (Lunes a viernes 16.00 hrs)

El famoso chef Jamie Oliver cocina para sus amigos en su departamento, desde músicos hasta modelos y magos.

Cooking for Real (Jueves 17:00 hrs)

Sunny Anderson, toda una personalidad del mundo foodie, prepara comida casera para la vida real, de fácil preparación y gran sabor.

Jenny Morris Cooks Morocco (1era emisión 2 de enero 10.00 hrs; Martes, 17.00 hrs)

La chef sudafricana Jenny Morris nos lleva a un viaje a la intensa comida Marroquí.

Reza: Spice Prince Of India (Sábado 10.00 hrs)

El premiado chef británico Reza Mahammad nos lleva a un inolvidable viaje culinario por la India.

Andy Bates: Street Feasts (Sábado 12.00 hrs)

La personalidad culinaria Andy Bates nos lleva a recorrer el mundo en busca de la mejor comida callejera.

Easy Chinese (Primera emisión 1 de enero 13:30 hrs, Lunes 17.00 horas)

La chef Ching-He Huang enseña a preparar rápida y saludable comida china.

Burger Land (Viernes 17.00 hrs)

George Motz se encontrará con los mejores creadores de hamburguesas, visitará sus establecimientos y descubrirá qué hace que sus hamburguesas sean las mejores de EEUU.

Hungry Girl (Miércoles 17.00 horas)

Lisa Lillien inventa simples y deliciosas recetas, desde dietéticas hasta llenas de sabor.