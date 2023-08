Megasequía en Chile: ACADES se suma al Pacto por la Seguridad Hídrica.

Un 76% de la superficie chilena se encuentra afectada por la sequía, lo que nos posiciona como uno de los 30 países con mayor riesgo hídrico.





El principal objetivo del Pacto por la Seguridad Hídrica es movilizar al sector privado a reducir el consumo de aguas continentales en su cadena de valor.

En medio de una megasequía que azota a Chile hace más de 14 años, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso -ACADES- se sumó al Pacto por la Seguridad Hídrica. Esta alianza, coordinada por Climate Champions Team, tiene como objetivo principal movilizar a la mayor cantidad de empresas, de todas las industrias, para reducir el consumo de agua continental en su cadena de valor y elevar los estándares en la gestión de recursos hídricos.

El Pacto se basa en un modelo de 5 pasos, prometer – planificar – proceder – publicar y persuadir. Estas medidas representan el enfoque para reforzar la resiliencia hídrica, en donde buscan acelerar la acción y disminuir los riesgos relacionados al agua, incorporando a diversos actores en la construcción de un futuro más sostenible.

El vicepresidente ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, explicó que “Chile es uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, si no se comienzan a tomar acciones, en el corto plazo regiones como Valparaíso y Coquimbo, no tendrán cómo abastecer de agua a sus ciudades y actividades productivas. En ACADES queremos reforzar en las empresas, en los tomadores de decisiones y en la opinión pública, la conciencia de la magnitud del desafío que enfrenta nuestro país para alcanzar la seguridad hídrica, a la cual no podremos llegar sin acelerar acciones que nos permitan mejorar la gestión del agua y generar nuevas fuentes a través de proyectos de desalación y reúso que incrementen nuestra resiliencia hídrica”.

Colbún, socio de ACADES, es una de las cinco empresas que de momento forman parte de este pacto. Es la primera generadora en Chile en obtener un certificado Azul, y en 2022 logró una reducción de 15% en el consumo de agua operacional por energía generada, mientras que el consumo de agua no operacional, bajó un 44%. “Tener un desempeño ambiental y social de excelencia es indispensable para alcanzar un buen desempeño del negocio. Como compañía asumimos el desafío y también la responsabilidad de hacer una gestión de recursos hídricos cada vez más eficiente y sostenible, tanto en nuestras operaciones como para las comunidades de las que somos parte. Este Pacto es una plataforma para compartir experiencias y seguir colaborando”, afirmó María Alejandra Álvarez, gerenta de Recursos Hídricos de Colbún.

Desde Climate Champions Team recalcan la importancia de realizar este trabajo en equipo, para lograr acciones concretas y tomar iniciativas para frenar la crisis hídrica que azota a Chile. “Acción hídrica es una oportunidad de trabajar en conjunto, de forma colaborativa para solucionar un desafío a nivel país. Es necesario acelerar y aumentar el involucramiento del sector privado para encontrar soluciones que construyan resiliencia, alineando acciones de desafíos locales con las campañas globales que moviliza el equipo de los Champions“, explicó Camila Fernández, líder de involucramiento de las campañas Race to Zero y Race to Resilience.

El Pacto, junto a sus miembros, espera alcanzar la seguridad hídrica en el país, tomando acciones para mejorar prácticas de las empresas privadas que ya son parte de esta alianza, y también, para todas aquellas que quieran unirse a esta iniciativa en el futuro.