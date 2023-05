Mejorando vidas a través de la energía: Seremi Arife Mansur y la Cuenta Pública 2022-2023

Resaltó el despliegue territorial de la Seremía en todas las comunas y destacó los avances y desafíos de la Región.

En el Colegio Irma Sapiaín Sapiaín se llevó a cabo la Cuenta Pública de la Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, donde se presentaron los resultados y avances alcanzados durante el período 2022-2023. La rendición de la gestión estuvo a cargo de la seremi de Energía, Arife Mansur Acevedo.

“Nuestra Cuenta Pública tiene por objeto hacer un recorrido de cómo hemos ido avanzando durante el 2022 y 2023. Tenemos claro que nuestro desafío es mucho más grande post pandemia, pero también creemos fuertemente que el desarrollo y el trabajo colaborativo, tanto con los servicios, otros organismos y la comunidad nos va a llevar a que nuestros ejes de Política Energética a nivel regional y nacional estén en la mejor vanguardia posible” señaló la seremi de Energía

La Cuenta Pública Participativa es un espacio de diálogo abierto entre las autoridades y la ciudadanía en general, que tiene como objetivo rendir cuenta anual de la gestión del servicio y permitir a la ciudadanía informarse, consultar e interiorizarse de aspectos de la administración pública de una determinada cartera.

Durante la presentación, la seremi de Energía enfatizó la importancia del acceso a la energía y mencionó diversas necesidades identificadas en la región, como comunas con familias sin acceso a suministro eléctrico, escuelas sin acondicionamiento térmico adecuado, intermitencia del servicio, pacientes electrodependientes y la necesidad de promover la sustentabilidad medioambiental en la industria.

También, destacó que se escogió a La Calera y en particular al Colegio Irma Sapiaín Sapiaín para llevar a cabo la rendición de la cuenta pública, por ser parte del programa del Ministerio de Energía “Mejor Escuela”, el cual le permitirá mejoras en el acondicionamiento térmico del establecimiento educacional.

Asimismo, resaltó el despliegue territorial de la Seremía en todas las comunas de la Región para asumir desafíos y promover el desarrollo energético, el trabajo colaborativo con otros organismos como el Gobierno Regional (GORE) o la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), lo que ha permitido fomentar la participación ciudadana que buscan convertir a la región en un referente en temas energéticos.

“Como Gobierno estamos fuertemente convencidos de que para mejorar la gestión tenemos que creer en la descentralización y este es un ejemplo constante de como nosotros podemos realizarla a través del recorrido por las comunas” puntualizó Mansur.

Otro tema destacado fue el Fondo de Acceso a la Energía 2022, donde la Región obtuvo la mayor cantidad de adjudicaciones a nivel nacional con 13 proyectos favorecidos. También el Programa Comuna Energética, cuyo objetivo es contribuir a la transición energética sostenible, frente a esto Mansur indicó a los presentes, que se les brinda apoyo a los municipios regionales en la elaboración de Estrategias Energéticas Locales y en la implementación de proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.

El evento contó con la presencia de importantes autoridades, como el alcalde de La Calera, Johnny Piraino, el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, seremis de Desarrollo Social y Familia, Medio Ambiente, la Mujer y Equidad de Género y Trabajo y Previsión Social, directores de servicios, representantes de la comunidad y empresas.

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, agradeció la presencia de la seremi en el territorio “agradecer el compromiso de la seremi y la pasión que le entrega a su trabajo diario de recorrer cada una de las 38 comunas y que hoy da su Cuenta Pública en La Calera donde se muestran grandes avances en materia energética, así que estamos contentos de que la seremi haya priorizado nuestro establecimiento para rendir su gestión 2022-2023”.

Uno de los seremis presentes en la Cuenta Pública fue el de Medio Ambiente, Hernán Ramírez quién señaló “para nosotros ha sido un verdadero agrado haber escuchado esta presentación con respecto a la gestión de la seremía de energía. Se Plantean temas que hemos trabajo en conjunto, por lo que comprometemos el apoyo en temas tan importantes como la Transición Ecológica Justa y el Programa de Recuperación Social y Ambiental de Quintero y Puchuncaví, los felicito por la excelente exposición”.

Por su parte, la presidenta del Consejo del Hospital de La Calera, Marisol Rivera indicó que “la Cuenta Pública me pareció bastante interesante, consideré que es una oportunidad muy bonita que se haya realizado en el colegio, además de conocer el proyecto de mejoramiento que tendrá el establecimiento el cual considero un gran logro para todos. También enterarme que esta institución de la energía abarca mucho y es algo que yo no sabía, por lo que me interesó sobre todo porque puede beneficiar a las organizaciones comunitarias”.

La seremi de Energía de la Región de Valparaíso de esta forma reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con la ciudadanía y las instituciones para avanzar hacia una región líder en el ámbito energético, promoviendo la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad.

La Cuenta Pública completa se puede ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gAx7ppgNyq8