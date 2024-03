México y Argentina son los triunfadores de #Viña2024

Mejores intérpretes resultaron España y Argentina.

29 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Final Competencia Internacional ganador México durante la quinta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

La canción “El Maestro” representando a México, en la voz de Eddy Valenzuela se coronó anoche como la triunfadora de la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024.

El tema ganador se llevó la Gaviota de Plata y un premio de 26 millones 643 mil pesos.

En tanto el premio al mejor interprete fue para Enrique Ramil, de España quién se adjudicó un premio de 8 millones de pesos ,más el símbolo del Festival.

29 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Final Competencia Internacional mejor intérprete durante la quinta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

En conversación en Backstage, Enrique Ramil dijo que sólo quería entregar un mensaje “no tengas miedo de brillar… nunca.”

Por su parte el mexicano Eddy Valenzuela dijo “sentirse en un sueño. No me lo puedo creer. Tengo la gaviota en mis manos, pero aún no lo creo. Este ha sido uno de los días mas felices de mi vida.”

COMPETENCCIA FOLKLORICA

En tanto en la competencia folklórica el tema ganador fue “Luna” en la interpretación de Ahyre quien también se hizo ganador de un premio de 26 millones 643 mil pesos, mas la Gaviota de Plata.

El premio al mejor interprete fue para Ahyre, representante de Argentina.

29 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Final Competencia Folclórica ganador y mejor intérprete Argentina durante la quinta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

Si deseas volver a escuchar los temas finalistas, puedes hacerlo en Festival de #Viña2024 ya tiene sus canciones finalistas