Moisés Villarroel se cuadra con damnificados y lanza torneo benéfico con históricos del fútbol chileno.

Pasado un mes de la tragedia de los incendios en Viña del Mar, en donde quedaron casi 40 mil personas damnificadas entre la ciudad jardín y Quilpué es necesario buscar todas las ayudas posibles en plan de levantar a las familias afectadas.

Es así como nace la idea de que a través del fútbol se puedan unir voluntades y recursos. El ex mundialista y viñamarino Moisés Villarroel planea un torneo benéfico este 9 de marzo en Forestal ; ”Mi señora tiene familia damnificada en el sector, y el hecho de pasar o visitar el lugar afectado por el megaincendio, sentí qué teníamos qué ir en ayuda de muchas familias. Y no dudé en acudir a amistades, compañeros de trabajo, a ex compañeros de trabajo, compañeros del fútbol profesional… y cuando se los presenté tuve inmediatamente el apoyo de ellos, por lo que armamos nómina con seleccionadas del fútbol femenino, históricos de Everton, Santiago Wanderers y Colo Colo”.

Entre los jugadores convocados se encuentran:

Históricos Colo-Colo

Francisco Prieto , Gonzalo Fierro, Boris Rielof, David Henríquez , Rodrigo Meléndez, Álvaro Ormeño, Jaime Valdés, Manuel Neira, Leonardo Herrera, Rodolfo Madrid, Pablo Contreras, Braulio Leal y Alejandro “El bocha” Carrasco.

DeToditas seleccionadas nacionales

Johana Osorio, Gloria Cantillana , Javi Vidal, Catalina Tapia, Cami Altamirano, Fany Velásquez , Giselle Huerta, Paloma Bermúdez, Estefany Vargas, ⁠Nicole Mariñelarena, ⁠Barbara Quezada.

Históricos Everton- Wanderers

Gustavo Dalsasso, Francisco Paco Sánchez, Agustín Parra, Hugo Bascuñán, Rodrigo Pérez, Jorge Ormeño, Sebastián Méndez, Fido Uribe, Orlando Gutiérrez, Pájaro Gutiérrez, Huentelaf, Mauro Rojas y Renato Garrido

La cita es este domingo 9 de marzo desde las 18:00 hrs en Cancha Las Torres de Forestal en Viña del Mar, la entrada es de 2000 pesos (en efectivo) por persona más un alimento no perecible.