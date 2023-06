Museo Fonck implementará una moderna plataforma audiovisual en la Sala “Zona Central”

El proyecto audiovisual 2D que se llevará a cabo en la Sala “Zona Central” de Museo Fonck, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, ya se encuentra en proceso de ejecución.

A fin de seguir modernizándose y avanzar en la creación de una proyección museográfica dinámica acompañada de elementos audiovisuales que potencien y profundicen el conocimiento de la zona central, es que en Museo Fonck ya se está trabajando en la implementación del proyecto.

Gracias a esta iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, el visitante conocerá a través de imágenes y sonidos, la historia de esta zona, que se extiende desde el sur del río Choapa hasta el río Itata, a través de una propuesta artística y cultural elaborada por expertos en la materia.

De este modo, los profesionales del museo, en conjunto con Sebastián Garrido, productor audiovisual, Carolina Miranda, profesora de historia y Lorena Sanhueza, arqueóloga, han trabajado coordinadamente para que el resultado final permita que los visitantes vivan una experiencia única, entretenida, cultural y dinámica.

Frente a este tema, Garrido destacó que “el objetivo es poder simplificar miles de años en una propuesta de diseño audiovisual que pueda ser comprendida por cualquier persona en poco tiempo”.

Quienes quieran profundizar y conocer las características de los habitantes y sus estilos de vida en la zona central, podrán conocer desde el período Paleoindio con la Megafauna Extinta, siguiendo con el Arcaico (8.000 – 3.000 a. C.), el Agroalfarero Temprano (300 a. C. – 900 d. C.), el Agroalfarero Intermedio Tardío (900 – 1470 d. C.), el contacto con el Imperio Inca o Tawantinsuyo, producido hacia el 1470 d. C y el periodo Agroalfarero Tardío (1470 – 1536 d. C.).

De este modo, en Museo Fonck se sigue trabajando y generando proyectos para modernizarse con el fin de potenciar la experiencia de sus visitantes.