Ocho estudiantes fueron reconocidos a nivel regional como Booktubers destacados de las Bibliotecas CRA 2023.

Por tercer año consecutivo el Ministerio de Educación llevó a cabo durante abril, en el marco del mes del libro, un llamado para que estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media participaran de la iniciativa Booktubers de las Bibliotecas CRA 2023, que tenía por objetivo fomentar la lectura realizando una grabación de la reseña de su libro favorito.

Este año la iniciativa tuvo un carácter territorial para fomentar una participación descentralizada, donde participaron 86 estudiantes a nivel regional, destacándose a ocho de ellos y a sus bibliotecas CRA. El reconocimiento consistió en una colección de libros destinada tanto al alumno destacado como al establecimiento al que pertenece.

Durante la ceremonia de reconocimiento, la seremi de Educación, Romina Maragaño, afirmó que esta iniciativa “es una excelente oportunidad para que los estudiantes consoliden las habilidades de lectura y escritura y comunicación. Hoy pudimos ver estos vídeos, cómo se expresan, la creatividad que pusieron para elaborarlos; creo que eso también es parte del ejercicio de cómo incorporamos las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Visibilizarlo, darlo a conocer, es súper importante, así que es una muy buena experiencia”.

También participó en la actividad Millaray Navarro, coordinadora de Bibliotecas Escolares CRA del Ministerio de Educación, quien señaló que “los 8 vídeos destacados son buenísimos. Vemos tremendo potencial de los estudiantes en la lectura, en la escritura y también en la comunicación oral al ver su desplante en los distintos videos. Agradecemos a todas las familias que están detrás de esto, a las comunidades educativas y también a las autoridades que permitieron que en cada una de las regiones del país se realizara esta iniciativa para destacar a los niños que más leen”.

Algunos videos fueron creados de manera colaborativa, como lo afirmó Miguel Hernández, apoderado de Salvador, estudiante Booktuber destacado de 2° básico del Colegio Roberto Matta de Quillota: “fue proponernos una tarea como familia, una tarea de toda la escuela, porque nosotros lo grabamos, un profesor lo editó y varios profesores participaron de esto, entonces fue una tarea conjunta y tuvo este resultado, por eso estamos muy contentos”.

También estaba feliz por su reconocimiento Lucía Rojas, estudiante Booktuber destacada de III medio de la Escuela Juan Pablo Segundo, de Nogales: “la verdad es que no esperé estar aquí, pero me apoyaron mucho y me encantó la iniciativa porque ayuda al crecimiento personal de cada uno, y educacionalmente también”. Concuerda Michelle Mancilla, del Liceo Bicentenario de Viña del Mar: “es muy buena iniciativa para incentivar a los jóvenes y a los más chicos a seguir leyendo, ya que esto les puede abrir muchas puertas a un mundo de creatividad”.

Booktubers destacados de las Bibliotecas CRA 2023, Región de Valparaíso:

Categoría Nombre estudiante Curso Establecimiento Libro Primera Categoría Bartolina Vergara Salazar 2° básico Escuela Jorge Rock, Quilpué Alia y los tres gatos Primera Categoría Salvador Hernández Pardo 2° básico Colegio Roberto Matta, Quillota Sapo y Sepo un año entero Segunda Categoría Felipe Arcos Díaz 5° básico Escuela Dr. Adriano Machado Pardo, Viña del Mar El sonido del silencio Segunda Categoría Anibal Estay Aguilera 6 básico Colegio Santa Isabel, Nogales No al bullying Tercera Categoría Nayareth Escobar Albornoz 7° básico Colegio Italo Composto Scarpati, Villa Alemana El Principito Tercera Categoría Dania Salinas Meriño 8° básico Escuela Juan Bautista Alberdi, Villa Alemana El túnel Cuarta Categoría Michelle Mancilla Scarpeta III medio Liceo Bicentenario de Viña del Mar La sombra sobre Insmouth Cuarta Categoría Lucía Rojas Aguilera III medio Escuela Juan Pablo Segundo, Nogales Corazón de tinta