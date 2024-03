[Opinión] Desafiando estereotipos: el liderazgo femenino en la logística.

Por Victoria Arturi, Senior Manager de Operaciones en FedEx Chile.

Desde sus inicios la industria de la logística ha sido percibida como un ámbito dominado por hombres, que valora la fortaleza física por las típicas tareas de clasificación, embalaje, estiba y acarreo de paquetes. Sin embargo, en este amplio panorama de envíos y rutas de transporte, las mujeres están marcando la diferencia, desafiando los estereotipos arraigados y demostrando que el liderazgo no está definido por el género.

Mi experiencia personal en este ámbito ha sido un claro ejemplo de cómo las mujeres pueden prosperar en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Inicié mi trayectoria ocupando roles que iban desde customer experience (servicio al cliente) hasta marketing, antes de asumir mi actual posición como Gerente Senior de Operaciones en FedEx Chile. Este logro marcó un hito al convertirme en la primera mujer en alcanzar este nivel de liderazgo en las operaciones de Chile.



Aunque enfrenté desafíos en el camino hacia el liderazgo, cada obstáculo superado solo reforzó mi determinación de abrir vías para las generaciones futuras de mujeres en la industria de la logísticaPrincipio del formularioFinal del formulario, demostrando que el liderazgo no se trata de género, sino de capacidad, carisma, empatía y determinación.

Un paso importante en este camino es la información. Tenemos el deber de dar a conocer la existencia de cientos de puestos de trabajo que pueden ser tomados por mujeres y terminar así con un déficit de talento femenino que actualmente existe tanto en el trabajo logístico, como en el ámbito académico, con una baja matricula en las carreras relacionadas.

Según el último Informe sobre Brechas de Género en Educación Superior, elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior, apenas el 19% de la matrícula de primer año de las llamadas carreras STEM, relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, está representada por mujeres, mientras que el 81% está ocupada por hombres, marcando una diferencia de más de 60 puntos porcentuales. Una de las razones es que hay una falta de confianza de las mujeres sobre su desempeño en las matemáticas y las ciencias, lo que genera poca predisposición a la hora de elegir una carrera universitaria de esta área.

¿Queda mucho por hacer? Sí, pero me enorgullece decir que hemos progresado significativamente en los últimos años. En FedEx estamos comprometidos a promover la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la organización, y hemos implementado iniciativas para fomentar el crecimiento y el desarrollo profesional de las mujeres en la industria. Permanentemente, se llevan a cabo iniciativas impulsadas por nuestro comité de equidad de género, abriendo espacios de diálogo y concientización con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la participación de oradores expertos en webinars y otras actividades destinadas a promover una cultura de inclusión y equidad de género dentro de la organización.

Así, a medida que reflexiono sobre mi propio viaje y las lecciones aprendidas en el camino, me queda claro que el liderazgo femenino no solo es posible, sino esencial para el éxito continuo de nuestra industria. Con una mentalidad abierta y un compromiso compartido por parte de todas las jefaturas para lograr la igualdad de oportunidades e impulsar el crecimiento y la formación de todo el equipo, podemos forjar un viaje hacia la excelencia donde el género ya no sea una barrera para el éxito.