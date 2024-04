[Opinión] La importancia de salvaguardar nuestros datos

Por Osvaldo Caviedes, Gerente de Ventas Western Digital para Chile, Perú y Ecuador.

En la actualidad, los datos informáticos se han convertido en una parte esencial del día a día de emprendedores, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las grandes corporaciones y las personas en general. Cada momento, millones de datos se actualizan y se comparten de un dispositivo a otro, por lo que salvaguardarlos eficazmente es cada vez más importante para garantizar un correcto uso de la información.

Realizar copias de seguridad (o backups, en inglés) es una práctica sumamente importante tanto para los individuos como para negocios. Resguardar la información usada diariamente permite comprobar y consultar datos de manera eficiente, asegurándonos de que nuestra información siempre está al día.

Existen varias maneras de garantizar que nuestras copias de seguridad sean las adecuadas para nuestras necesidades, tomando en cuenta qué tipo de información requerimos resguardar, con qué propósito lo hacemos y cuáles dispositivos se adecúan a estos.

Los dispositivos de almacenamiento de tecnología flash, como tarjetas de memoria y unidades de estado sólido (SSD), así como los discos duros (HDD) externos que existen en el mercado, por ejemplo, representan una parte importante de las compras que realizan aquellos consumidores que buscan guardar su información personal. Fotografías, videos, documentos y archivos multimedia son algunos de los datos que este sector de la población busca proteger. Las PyMEs o incluso las grandes empresas, en cambio, buscan métodos de almacenamiento más profesionales, que puedan ayudarles con tareas más pesadas, ya que ellos hacen uso de servidores de información por medio de redes especializadas NAS o centros de datos.

En 2023, Western Digital realizó un estudio para conocer los hábitos de almacenamiento del mercado latinoamericano. Un par de datos relevantes que el informe reveló son que 86% de los encuestados conocen lo qué es un respaldo de seguridad y el 88% de ellos los realiza en dispositivos físicos u online (nube). Además 8 de cada 10 encuestados realizan copias de respaldo de manera frecuente, entre diaria y mensual.

La principal razón que dieron quienes no respaldan sus datos fue que encuentran complicado hacerlo (32%), mientras que el 24% se olvida y otro porcentaje similar no lo considera necesario; Debemos recordar que incluso con los adelantos que han surgido con respecto a la IA, no existe un sustituto que se pueda equiparar a la supervisión personal.

Pero ¿cuál es la manera responsable y correcta de realizar las copias de seguridad o backups? La respuesta corta es que no hay una sola estrategia paraguas que funcione para todos en todas ocasiones. Lo que es útil para un consumidor que guarda sus fotografías y documentos personales no lo va a ser para una PyME con sus registros de trabajo y de empelados, y ni se diga con una gran empresa que necesite copiar o reescribir varios terabytes de datos diario. Aún así, algunas reglas generales que tomar en cuenta pueden ser de gran ayuda para no perder información importante. Por ejemplo, se recomienda tener un histórico de respaldos en vez de sólo una copia: es mucho más seguro conservar varias versiones de la información que deseamos preservar – de esta manera si llegáramos a salvar algo que está mal o que necesitemos cambiar, tenemos la seguridad de que existe un respaldo de información sin el error. Esta forma secuencial de respaldo se puede llevar a cabo periódicamente, asegurándonos de tener copias de versiones anteriores de los archivos que deseamos preservar.

Otro consejo que hacemos desde la compañía es el de tener en mente la regla del 3,2,1 del backup: tener tres copias de tus datos en dos tipos diferentes de medios con una copia almacenada fuera del sitio para la recuperación en caso de desastre. Tomemos como ejemplo tus fotos familiares: la primera copia es tu archivo original y se queda en el dispositivo de almacenamiento original, como un WD My Book. La segunda copia se respalda en un tipo diferente de solución de almacenamiento, como un WD My Passport, un disco duro portátil. Por último, querrás una copia fuera del sitio, así que subes tu tercera copia de tus fotos familiares a tu proveedor de almacenamiento en la nube preferido.

Es importante proteger los datos y convertir esta práctica como parte de nuestra rutina. Desde la compañía te invitamos a experimentar con las diferentes formas de salvaguardar tus datos y hacerlo de manera recurrente.