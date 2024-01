[Opinión] La vestimenta de los animadores en la segunda jornada de #Olmué2024.

Fotografía: Comunicaciones TVN.

Por Miguel Ángel Guzmán, Diseñador de alta costura.

Yo creo que en este caso, es Eduardo el que se lleva todos los galardones. Creo que es una excelente elección. Se ve muy bien, muy elegante y sobre todo muy “televisivo” el efecto de esta chaqueta de color burdeo o rojo escarlata como se le llamaba antiguamente. Muy bien logrado, muy “atinado”. Creo que él a través de los años se ha ido refinando y yo creo que anoche fue una gran muestra de ello.

Ivette, estupenda por supuesto. De rato resulta repetitivo decirlo porque todos sabemos que es estupenda. Un vestido bonito, sencillo, lineal, negro. No se si negro habría sido la elección ideal… Con mucho trabajo por lo que entiendo, pero visualmente no se nota. Insisto en el tema del pelo… Se insiste en ese tema de concursante de Miss Universo… Yo creo que a ella le hace falta un salto cuántico en cuanto a estilo. O sea… Muy pegada en un patrón. Yo creo que si le ponemos la banda de “Miss Chile”, solo la corona… Porque es como un estereotipo de vestido o estilo que se ocupa en concursos de belleza. Siendo elegante, bonito, pulcro… creo que no está en su punto, sin embargo, se ve estupenda.

Ahora, visualmente los dos se ven muy bien, pero el negro para un programa de televisión, siento que de no ser un vestido extraordinariamente extraordinario, mejor que no. Porque no luce. Hay bordados, hay plumas y mucho trabajo que no se ve por ser negro.

Aprovecho de felicitar a todos los creativos, diseñadores, costureros, zapateros, maquilladores y a todo el equipo que está detrás de ellos. Buen trabajo.