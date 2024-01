[Opinión] Las vestimentas de los animadores en la noche de clausura del Festival del Huaso de Olmué 2024.

Fotografías: Comunicaciones TVN.

Por Miguel Ángel Guzmán, Diseñador de alta costura.

Sin duda el traje típico patrio es hermoso y tal vez debiera ser la tónica del festival del huaso de Olmué, que siempre fue creado para el folclor. Estupendos realmente. Lindo, atinado y sobre todo dialogando con el espectáculo que se pretende. Ojalá fuera siempre así. No usar tantos trajes de luces sino usar trajes típicos, considerando que es una fiesta del folclor chileno. Estilizaciones por supuesto, no caer en la caricatura, pero sin duda, estupendo.

Con ese traje de “huasa elegante”, una vez más Ivette Vergara con su pelo suelto… …hay un tema con el pelo que no atinan realmente. No siempre va. Pero sin duda excelente la propuesta huasa.

Respecto del look de noche, en este vestido Ivette, en una suerte de color coral en degradé… muy bonito. Televisivo, Que a rato hay un patrón que se vuelve a repetir mucho, pero estupenda. Lo que más me gusta es el color del vestido y el degradé, lo cual se lleva.

Con respecto a Eduardo, en su traje blanco y negro, no tiene la altura para usar ese traje. Para esa combinación blanco y negro en un hombre, hay que ser alto, porque es un contraste muy grande. Y si no eres del todo alto, te juega en contra y no. Él no califica para ese look, pero de todas maneras se ve muy bien. Estamos haciendo una crítica con un hilo muy fino, para que también la gente pueda aprender y entender de qué se trata esto, que realmente no es una crítica como tal, sino que es una observación al vestuario que se presentó.

Sin duda, felicito una vez más a todos los involucrados. Me quedo con el traje huaso típico, que creo que es de un señorío sin igual. Felicitaciones a todos, y hasta el próximo año.

Saludos Cordiales,

MAGO.