Papudo: Avances en proceso de obras de pavimentación en Avenida Las Salinas de Pullaly

Es la primera etapa que consta de un tramo de tramo de 1.100 metros, desde el acceso ruta 5, con una inversión de más de 900 millones de pesos.

En el Centro de la Discapacidad “Mirando el Futuro” de la localidad de Pullally, y ante una gran cantidad de vecinos, se llevó a cabo la tarde de ayer la ceremonia de entrega de terreno a la empresa que estará a cargo de las obras del proyecto “Pavimentación Avenida Las Salinas de Pullally – Etapa I”,

Se trata de uno de los grandes compromisos adquiridos por la alcaldesa Rosita Prieto Valdés con la localidad de Pullally, el cual se pudo concretar una vez ejecutadas las obras de alcantarillado.

El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN), y presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado con una inversión de 936.006.000.

La alcaldesa, señaló que “Mi palabra se cumplió y todo lo que he prometido en este camino de entregar a Pullally, Papudo y Las Salinas lo que humanamente he podido, lo he hecho. Sé que las necesidades de Pullally son muchas, pero sin embargo nosotros hemos ido paso a paso para dignificar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Obras son amores y no buenas razones. Yo no hice una promesa para ganar un voto, yo trabajo para cumplir mis compromisos. ¿Y cuáles son mis compromisos? Las necesidades reales que ustedes tienen”, señaló la autoridad comunal.

Luz María Estay, administradora de Bienes Comunes de Pullally, señaló “Estoy contenta porque fuimos parte, anduvimos en varias reuniones en Valparaíso con ellos. Agradecer esto que por mucho tiempo fue un anhelo y sin duda nos va a mejorarla calidad de vida, le va a dar otra plusvalía a nuestro pueblo”, señaló.

Quien también se refirió a esta importante obra es Javier Estay, uno de los comuneros de Pullally. “Esta obra para mí es un sueño muy grande, porque relaciono cuando empezamos, a ir a buscar el alcantarillado, el agua, y ahora el camino. Hoy día somos orgullosos los pullallinos con esto”, señaló.

Esta iniciativa contempla la pavimentación en un tramo de 1.100 metros, desde el acceso ruta 5 norte hasta la calle 4 oriente, con una calzada de asfalto de 8 metros de ancho, carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor, zarpas, aceras de hormigón, paraderos, evacuación de aguas lluvia y ciclovías en toda su extensión. El plazo de ejecución es de 240 días, la que estará a cargo a cargo de Empresa Alivial S.A

Avances en Pullally

Si bien Pullally es una parcelación que vine de la Reforma Agraria, de propiedad privada de Bienes Comunes, es una localidad que ha logrado importantes avances. Cuenta con alcantarillado que beneficia a cerca de 600 familias, oficinas municipales que operan a diario en la Oficina Rural, la Posta Rural cuenta además con médicos desde las 8:30 a.m a las 24 horas, mientras que desde la media noche hasta las 8:30 de la mañana cuenta con un turno de emergencia compuesto por un paramédico, chofer y ambulancia para atender casos de urgencia y facilitar el traslado de los pacientes hasta el Hospital La Ligua. Pullally cuenta con nuevas luminarias en la avenida principal; oficina de seguridad municipal y cámaras de seguridad, las que permiten además entregar conectividad de internet gratuita a toda la localidad.